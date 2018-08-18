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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2646264726482649

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:21

  trololo написав:Донецк... Бандера не герой, МВФ нету, соросят нету, коммуналка шаровая, цены супер.

Верю, что в будущем такое можно будет сказать про всю Украину!

Что касается недоступности - мы же про широкий загал говорим, в Донецк массово не поедут, да и раньше не ехали. Это город промышленности и шахтеров - город сложных и тяжелых профессий.

Намного лучше в уютненьком теплом офисе кликать мышкой за большую зарплату, а это лучше всего доступно в Киеве.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:31

  Mazay256 написав:
  Унуноктий написав:
  Santehnik написав:А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным? :)))

Вот и я не понимаю... Что в Киеве хорошего?
Тут что театралы нах собрались? Или ценители современного арт искуства? Жлобы обыкновенные....

В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )

мы говорили о том что пенсионер может сдать квартиру в киеве а переехать в условный Кривой рог где можно снять квартиру "за комуналь". На разницу в 10 000 грн + пенсия жить неплохо. Но мне тут написали фу-фу-фу как можно уехать из киева....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:34

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  Santehnik написав:А вы реально считаете город Киев комфортным и удобным? :)))

Вот и я не понимаю... Что в Киеве хорошего?
Тут что театралы нах собрались? Или ценители современного арт искуства? Жлобы обыкновенные....


Ок, ну если из Киева переезжать, то куда конкретно?
В Украине аналогов я не вижу, только за границу.
Киев vs Кривой рог это смешно. Зеленский оттуда сюда приехал, а не наоборот.
Одесса? Только моряки и контрабас.
Львов? Скоро выедет весь на клубнику.
Харьков? Заточен на промышленность и науку - т.е не вписывается в аграрную сверхдержаву.
Донецк? Пока не доступен.
Днепр? Снова умирающая промышленность.

Все, больше вариантов не осталось...
Только Киев, только хардкор!

вот представь, ты пенсионер и нефига не делаешь... какая тебе разница откуда лететь в египет из киева или с кривого рога?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )

Судя по выделенному, там нужно тонны таскать. За 500 в день. Понятно, почему он найти не может.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:37

  galadriel написав:
  Santehnik написав:Тогда вопросов нет :)
Но для меня - нет, мой родной город на сегодня - ужасно некомфортный и неудобный и тренд идёт на усугубление, вместо улучшения...


Долго не хотелось отвечать и развивать тему, ну ок.

Я не буду вас переубеждать. Для меня Киев - лучший город для проживания сейчас. Во-первых - столица. Намного проще найти работу, даже временную. Проще найти нужного специалиста (как-то открыли пару позиций в Киеве - неожиданно дохрена ОЧЕНЬ классных спецов прислало свои резюме - пришлось хорошо подготовиться чтобы отобрать лучших 8) ).
В случае проблем со здоровьем (коих пока не случалось) - думаю, в Киеве меня отремонтируют лучше всего.
Опять же, все центральные офисы в Киеве, если что - порешать можно всё, не выезжая в др.город.
Транспорт - лучше чем во всех обл.центрах (два аэропорта, метро, куча маршруток, такси).
Самые высокие цены на аренду по Украине - поэтому на полученное бабло можно снимать где захочешь (даже в Кривом Роге, хотя нахрена - не понимаю, там очень хреновая экология, а это ключевой минус).
К пенсии можно продать свою квартиру в Киеве и переехать в пригород, разницу просто просадить в старости (как вариант) или отдать детям-внукам.

Конечно, после проживания в ЕС Киев выглядит мягко говоря не айс - грязно, раздолбано и грубо, да. Ну маємо шо маємо. Думаю, остальные обл.центры выглядят ещё хуже.

Как-то так.

Считаете, что в Киеве некомфортно и неудобно и тренд в худшую сторону (да, имеете полное право так считать), предложите две-три альтернативы на выбор в пределах Украины и обоснуйте.

вы тупая??? я писал пенсионер может сдать квартиру в киеве и переехать там где за комуналь сдаётся.... и вот б*** читаю "Самые высокие цены на аренду по Украине - поэтому на полученное бабло можно снимать где захочешь (даже в Кривом Роге, хотя нахрена - не понимаю, там очень хреновая экология, а это ключевой минус)."
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:39

  plugatyrev написав:
  Gastarbaiter написав:
  Mazay256 написав:В Киеве есть работа, этого достаточно.

Труъ-лендлорду работа не нужна. Еще немного полета на ракете и доходы от аренды пары однух в Медовом позволят припеваючи жить в Дубае, Женеве, Монреале - да где угодно!

там мойка на кухне из позднего совка-ранней незалежности, какой нах монреаль ???

мойку купил год назад... за модой на мойки не слежу если честно....
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:мы говорили о том что пенсионер может сдать квартиру в киеве а переехать в условный Кривой рог где можно снять квартиру "за комуналь". На разницу в 10 000 грн + пенсия жить неплохо. Но мне тут написали фу-фу-фу как можно уехать из киева....

В Кривом роге за коммунальные? У пенса квартира в таком состоянии, что ее можно сдать за 10?
Что-то в расчетах не сходится.

Сдавать это бизнес со своими тонкостями. Пенсионер такого насдает, что еще доложить придется.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:45

  Mazay256 написав:В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )

Ну, это явный бред. Откройте тот же олх, грузчикам платят 50 гривен в час. А если какая-нибудь новая почта, то может и 36.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:51

  hxbbgaf написав:
  Mazay256 написав:В Киеве есть работа, этого достаточно. Сегодня знакомый владелец нескольких точек на рынке жаловался, что не может найти грузчика - нужен по утрам/вечерам на пару часов в день, 500 грн в день... Столица )

Ну, это явный бред. Откройте тот же олх, грузчикам платят 50 гривен в час. А если какая-нибудь новая почта, то может и 36.


Весной была стандартная оплата в 100грн/час, из которых 30% забирает оператор (прямых обьявлений от грузчиков сами понимаете - мало).
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:21

Труъ-лендлорду работа не нужна. Еще немного полета на ракете и доходы от аренды пары однух в Медовом позволят припеваючи жить в Дубае, Женеве, Монреале - да где угодно![/quote]

там мойка на кухне из позднего совка-ранней незалежности, какой нах монреаль ???[/quote]

мойку купил год назад... за модой на мойки не слежу если честно....
[/quote]

не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже..
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