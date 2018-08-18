Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Унуноктий написав:мы говорили о том что пенсионер может сдать квартиру в киеве а переехать в условный Кривой рог где можно снять квартиру "за комуналь". На разницу в 10 000 грн + пенсия жить неплохо. Но мне тут написали фу-фу-фу как можно уехать из киева....
В Кривом роге за коммунальные? У пенса квартира в таком состоянии, что ее можно сдать за 10? Что-то в расчетах не сходится.
Сдавать это бизнес со своими тонкостями. Пенсионер такого насдает, что еще доложить придется.
да поверьте мне в Кривом роге есть за комунальные... а за 3000 грн можно снимать очень приличную двушку в лучшем районе и с хорошим ремоном....
Унуноктий написав:вы тупая??? я писал пенсионер может сдать квартиру в киеве и переехать там где за комуналь сдаётся.... и вот б*** читаю "Самые высокие цены на аренду по Украине - поэтому на полученное бабло можно снимать где захочешь (даже в Кривом Роге, хотя нахрена - не понимаю, там очень хреновая экология, а это ключевой минус)."
Мой ответ был не вам. Поэтому ответ кто из нас тупой очевиден. Доказывать очевидные вещи упоротому барану - очередной мой косяк. 'Очень трудно будить того, кто притворяется спящим' (с).
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plugatyrev написав: не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже..
может поэтому я раз в 2 года покупаю новую однушку а вы радуетесь мойке по цене одного метра квадратного в Оранже?
объясните мне темному в чем прикол коллекции однушек когда в собственном доме обстановка как в хостеле??
может мне не нравится "лепота", не "вставляет" шильдик на одежде и т.д. не гонюсь за машинами на пределе своих финансовых возможностей... а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.
Унуноктий написав:а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.
Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?
Унуноктий написав:а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.
Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?