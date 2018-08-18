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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2648264926502651>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:39

  plugatyrev написав:
не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже..

может поэтому я раз в 2 года покупаю новую однушку а вы радуетесь мойке по цене одного метра квадратного в Оранже?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:41

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:мы говорили о том что пенсионер может сдать квартиру в киеве а переехать в условный Кривой рог где можно снять квартиру "за комуналь". На разницу в 10 000 грн + пенсия жить неплохо. Но мне тут написали фу-фу-фу как можно уехать из киева....

В Кривом роге за коммунальные? У пенса квартира в таком состоянии, что ее можно сдать за 10?
Что-то в расчетах не сходится.

Сдавать это бизнес со своими тонкостями. Пенсионер такого насдает, что еще доложить придется.

да поверьте мне в Кривом роге есть за комунальные... а за 3000 грн можно снимать очень приличную двушку в лучшем районе и с хорошим ремоном....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:49

  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:
не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже..

может поэтому я раз в 2 года покупаю новую однушку а вы радуетесь мойке по цене одного метра квадратного в Оранже?


Вполне может быть, но все таки мойка страшненькая!

Зря, ты, Уну, по одной однушке покупаешь, нужно брать сразу несколько - так ремонт дешевле и проще сделать.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:50

  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:
не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже..

может поэтому я раз в 2 года покупаю новую однушку а вы радуетесь мойке по цене одного метра квадратного в Оранже?

объясните мне темному в чем прикол коллекции однушек когда в собственном доме обстановка как в хостеле??
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:53

  Унуноктий написав:вы тупая??? я писал пенсионер может сдать квартиру в киеве и переехать там где за комуналь сдаётся.... и вот б*** читаю "Самые высокие цены на аренду по Украине - поэтому на полученное бабло можно снимать где захочешь (даже в Кривом Роге, хотя нахрена - не понимаю, там очень хреновая экология, а это ключевой минус)."


Мой ответ был не вам. Поэтому ответ кто из нас тупой очевиден.
Доказывать очевидные вещи упоротому барану - очередной мой косяк.
'Очень трудно будить того, кто притворяется спящим' (с).
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https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 22:56

  plugatyrev написав:
  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:
не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже..

может поэтому я раз в 2 года покупаю новую однушку а вы радуетесь мойке по цене одного метра квадратного в Оранже?

объясните мне темному в чем прикол коллекции однушек когда в собственном доме обстановка как в хостеле??

может мне не нравится "лепота", не "вставляет" шильдик на одежде и т.д. не гонюсь за машинами на пределе своих финансовых возможностей...
а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Возвращаясь к Кривому рогу
аренда 4к в месяц от 4 до 6 тысяч.
Свою 3к в ЖК Голосеево я думаю за 24 000 сдам?
Итого разница в 18 000 грн)
Не ну я конечно зарабатываю в месяц больше но всё же)
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-4k ... ff9a70a3e8
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-5- ... ff9a70a3e8
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-4-h- ... ff9a70a3e8
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:04

  Унуноктий написав:а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.

Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:04

Унуноктий ну правильно тут сказали кому и кобыла невеста..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:10

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.

Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?

Натаха, давай быть честными твои 90+ не потяну)
Унуноктий
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