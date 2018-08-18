Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:11
plugatyrev написав: Унуноктий
ну правильно тут сказали кому и кобыла невеста..
просирать на "очень нужные" вещи легче всего...
у меня например не было айфона ни одного....
Унуноктий
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:19
Унуноктий написав: plugatyrev написав: Унуноктий
ну правильно тут сказали кому и кобыла невеста..
просирать на "очень нужные" вещи легче всего...
у меня например не было айфона ни одного....
жызнь прожыта зря..
plugatyrev
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:20
Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.
Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?
Натаха, давай быть честными твои 90+ не потяну)
Жлоб хуже импотента
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:21
plugatyrev написав: Унуноктий написав: plugatyrev написав: Унуноктий
ну правильно тут сказали кому и кобыла невеста..
просирать на "очень нужные" вещи легче всего...
у меня например не было айфона ни одного....
жызнь прожыта зря..
та нет, вот младший уже подрос, и мы наверное опять начнём путешествовать с женой, ручная кладь и новая страна на 3-5 дней походить налегке в кедах)
Унуноктий
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:22
investorkiev написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?
Натаха, давай быть честными твои 90+ не потяну)
Жлоб хуже импотента
Согласен, абсолютно бесполезная особь)
Кстати Нина, чего ты взяла псевдоним Натаха?
Унуноктий
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:24
investorkiev написав:
Весной была стандартная оплата в 100грн/час, из которых 30% забирает оператор (прямых обьявлений от грузчиков сами понимаете - мало).
Объявления о работе, а не от грузчиков.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-gr ... 56af83e49e https://www.olx.ua/obyavlenie/na-termin ... 56af83e49e
Больше только на переездах, где тяжелыми и громоздкими холодильниками и диванами сорвешь спину.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 23:40
Сегодня в центре видел толпы турков и несколько индусов.
Унуноктий
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