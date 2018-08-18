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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2648264926502651

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:11

  plugatyrev написав:Унуноктий ну правильно тут сказали кому и кобыла невеста..

просирать на "очень нужные" вещи легче всего...
у меня например не было айфона ни одного....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:19

  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:Унуноктий ну правильно тут сказали кому и кобыла невеста..

просирать на "очень нужные" вещи легче всего...
у меня например не было айфона ни одного....

жызнь прожыта зря.. :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:20

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.

Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?

Натаха, давай быть честными твои 90+ не потяну)

Жлоб хуже импотента
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:21

  plugatyrev написав:
  Унуноктий написав:
  plugatyrev написав:Унуноктий ну правильно тут сказали кому и кобыла невеста..

просирать на "очень нужные" вещи легче всего...
у меня например не было айфона ни одного....

жызнь прожыта зря.. :mrgreen:

та нет, вот младший уже подрос, и мы наверное опять начнём путешествовать с женой, ручная кладь и новая страна на 3-5 дней походить налегке в кедах)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:22

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?

Натаха, давай быть честными твои 90+ не потяну)

Жлоб хуже импотента

Согласен, абсолютно бесполезная особь)
Кстати Нина, чего ты взяла псевдоним Натаха? :)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:24

  investorkiev написав:Весной была стандартная оплата в 100грн/час, из которых 30% забирает оператор (прямых обьявлений от грузчиков сами понимаете - мало).

Объявления о работе, а не от грузчиков.
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-gr ... 56af83e49e
https://www.olx.ua/obyavlenie/na-termin ... 56af83e49e
Больше только на переездах, где тяжелыми и громоздкими холодильниками и диванами сорвешь спину.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня в центре видел толпы турков и несколько индусов.
Унуноктий
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