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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2650265126522653>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:31

  Унуноктий написав:сколько теряет сяоми за 250 долларов за 2 года а сколько айфон за 2 года)

Я когда в Штаты переехал , сразу свой редми в мусорник выкинул. На нем LTE не работал. Айфон теряет 180 баксов в год мой(7 plus). По сути тоже самое, что говноандройды каждый год менять, но качество и удобство на высоте.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:33

Унуноктий вот же скряга) набивать матрасы франклинами и тут такое..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:44

  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:сколько теряет сяоми за 250 долларов за 2 года а сколько айфон за 2 года)

Я когда в Штаты переехал , сразу свой редми в мусорник выкинул. На нем LTE не работал. Айфон теряет 180 баксов в год мой(7 plus). По сути тоже самое, что говноандройды каждый год менять, но качество и удобство на высоте.

ты живёшь в стране первого мира а мы третьего
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:47

  Унуноктий написав:
  Понаехал написав:
  Унуноктий написав:сколько теряет сяоми за 250 долларов за 2 года а сколько айфон за 2 года)

Я когда в Штаты переехал , сразу свой редми в мусорник выкинул. На нем LTE не работал. Айфон теряет 180 баксов в год мой(7 plus). По сути тоже самое, что говноандройды каждый год менять, но качество и удобство на высоте.

ты живёшь в стране первого мира а мы третьего


В точку! В Маями вон после каждого урагана новые дома строят- страховка все покрывает.

А мы тут каждый день думаем о выживании.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:47

  plugatyrev написав:Унуноктий вот же скряга) набивать матрасы франклинами и тут такое..

я и не скрывал что машина на которой я езжу меньше моего годового пасивного дохода, а машина жены меньше активного годового дохода, итого 2 новые машины купленные в 2018 году меньше моего годового совокупного дохода
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:может мне не нравится "лепота", не "вставляет" шильдик на одежде и т.д. не гонюсь за машинами на пределе своих финансовых возможностей...
а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.

В этом проблема профессиональных ленлордов. Работая жить всю жизнь в искусственной бедности, чтобы потом не работать и жить в тех же условиях.
Правильно, если привыкнуть к другим стандартам потребления, эта коллекция однушек просадится за несколько лет и что дальше?
  Унуноктий написав:Свою 3к в ЖК Голосеево я думаю за 24 000 сдам?
Итого разница в 18 000 грн)

Нет. 14 красная цена в реале. Разница 8000. Ради этого обрекать себя на жизнь в непривычном городе, детям менять садик/школу/университет, порвать отношения с знакомыми-кумовьями? Плюс расходы материальные и моральные на переезд.
Еще момент. Жить в аренде комфортно в высшем классе. Иначе бытовые неудобства и невозможность забить гвоздь без разрешения, быть зависимым от арендодателя будут якорем. А вышсий класс в Кривом Роге это уже 12 тыс. плюс коммуналка. И где тот выигрыш?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-vip- ... b;promoted
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:может мне не нравится "лепота", не "вставляет" шильдик на одежде и т.д. не гонюсь за машинами на пределе своих финансовых возможностей...
а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.

В этом проблема профессиональных ленлордов (сам такой). Работая жить всю жизнь в искусственной бедности, чтобы потом не работать и жить в тех же условиях.
Правильно, если привыкнуть к другим стандартам потребления, эта коллекция однушек просадится за несколько лет и что дальше?
  Унуноктий написав:Свою 3к в ЖК Голосеево я думаю за 24 000 сдам?
Итого разница в 18 000 грн)

Нет. 14 красная цена в реале. Разница 8000. Ради этого обрекать себя на жизнь в непривычном городе, детям менять садик/школу/университет, порвать отношения с знакомыми-кумовьями? Плюс расходы материальные и моральные на переезд.
Еще момент. Жить в аренде комфортно в высшем классе. Иначе бытовые неудобства и невозможность забить гвоздь без разрешения, быть зависимым от арендодателя будут якорем. А вышсий класс в Кривом Роге это уже 12 тыс. плюс коммуналка. И где тот выигрыш?
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-vip- ... b;promoted
В ЖК голосеево однушки задаются по 14000

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:итого 2 новые машины купленные в 2018 году меньше моего годового совокупного дохода

Это ты транжиришь. Нужно было купить пятилетние б/у, тогда можно было бы оформить первый взнос на еще одну однушку.
Эти безумные траты на машины выпадают из твоей концепции.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:В ЖК голосеево однушки задаются по 14000

На ОЛХ? А в реале?
Разница между трешкой и однушкой как раз в пределах торга с 14 до реальной цены.

ОК. Если свежий не сильно юзаный ремонт, можно бороться за 15.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:итого 2 новые машины купленные в 2018 году меньше моего годового совокупного дохода

Это ты транжиришь. Нужно было купить пятилетние б/у, тогда можно было бы оформить первый взнос на еще одну однушку.
Эти безумные траты на машины выпадают из твоей концепции.
Отними продажу двух старых машин одной 14 лет второй 11 и ты поймёшь как часто я меняю машины)

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Унуноктий
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