Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:сколько теряет сяоми за 250 долларов за 2 года а сколько айфон за 2 года)
Я когда в Штаты переехал , сразу свой редми в мусорник выкинул. На нем LTE не работал. Айфон теряет 180 баксов в год мой(7 plus). По сути тоже самое, что говноандройды каждый год менять, но качество и удобство на высоте.
Унуноктий написав:сколько теряет сяоми за 250 долларов за 2 года а сколько айфон за 2 года)
Я когда в Штаты переехал , сразу свой редми в мусорник выкинул. На нем LTE не работал. Айфон теряет 180 баксов в год мой(7 plus). По сути тоже самое, что говноандройды каждый год менять, но качество и удобство на высоте.
Унуноктий написав:сколько теряет сяоми за 250 долларов за 2 года а сколько айфон за 2 года)
Я когда в Штаты переехал , сразу свой редми в мусорник выкинул. На нем LTE не работал. Айфон теряет 180 баксов в год мой(7 plus). По сути тоже самое, что говноандройды каждый год менять, но качество и удобство на высоте.
ты живёшь в стране первого мира а мы третьего
В точку! В Маями вон после каждого урагана новые дома строят- страховка все покрывает.
plugatyrev написав:Унуноктий вот же скряга) набивать матрасы франклинами и тут такое..
я и не скрывал что машина на которой я езжу меньше моего годового пасивного дохода, а машина жены меньше активного годового дохода, итого 2 новые машины купленные в 2018 году меньше моего годового совокупного дохода
Унуноктий написав:может мне не нравится "лепота", не "вставляет" шильдик на одежде и т.д. не гонюсь за машинами на пределе своих финансовых возможностей... а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.
В этом проблема профессиональных ленлордов. Работая жить всю жизнь в искусственной бедности, чтобы потом не работать и жить в тех же условиях. Правильно, если привыкнуть к другим стандартам потребления, эта коллекция однушек просадится за несколько лет и что дальше?
Унуноктий написав:Свою 3к в ЖК Голосеево я думаю за 24 000 сдам? Итого разница в 18 000 грн)
Нет. 14 красная цена в реале. Разница 8000. Ради этого обрекать себя на жизнь в непривычном городе, детям менять садик/школу/университет, порвать отношения с знакомыми-кумовьями? Плюс расходы материальные и моральные на переезд. Еще момент. Жить в аренде комфортно в высшем классе. Иначе бытовые неудобства и невозможность забить гвоздь без разрешения, быть зависимым от арендодателя будут якорем. А вышсий класс в Кривом Роге это уже 12 тыс. плюс коммуналка. И где тот выигрыш? https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-vip- ... b;promoted
Унуноктий написав:может мне не нравится "лепота", не "вставляет" шильдик на одежде и т.д. не гонюсь за машинами на пределе своих финансовых возможностей... а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.
В этом проблема профессиональных ленлордов (сам такой). Работая жить всю жизнь в искусственной бедности, чтобы потом не работать и жить в тех же условиях. Правильно, если привыкнуть к другим стандартам потребления, эта коллекция однушек просадится за несколько лет и что дальше?
Унуноктий написав:Свою 3к в ЖК Голосеево я думаю за 24 000 сдам? Итого разница в 18 000 грн)
Нет. 14 красная цена в реале. Разница 8000. Ради этого обрекать себя на жизнь в непривычном городе, детям менять садик/школу/университет, порвать отношения с знакомыми-кумовьями? Плюс расходы материальные и моральные на переезд. Еще момент. Жить в аренде комфортно в высшем классе. Иначе бытовые неудобства и невозможность забить гвоздь без разрешения, быть зависимым от арендодателя будут якорем. А вышсий класс в Кривом Роге это уже 12 тыс. плюс коммуналка. И где тот выигрыш? https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-vip- ... b;promoted