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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:06
Подсобник (даже не разнорабочий), который метет, таскает не тяжелый хлам, получает 500 в день. Выше написали, что нет грузчиков, готовых тягать реальные тяжести даже несколько часов в день 500. Еще написали, что час грузчика на переездах (который час переодевается, два часа разбирает шкаф/диван, два часа собирает) 70-100 в час. И тут вы приводите хотелки агентов.
Где реальность?
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:09
Унуноктий написав: Vlad442 написав: Унуноктий написав:
итого 2 новые машины купленные в 2018 году меньше моего годового совокупного дохода
Это ты транжиришь. Нужно было купить пятилетние б/у, тогда можно было бы оформить первый взнос на еще одну однушку.
Эти безумные траты на машины выпадают из твоей концепции.
Отними продажу двух старых машин одной 14 лет второй 11 и ты поймёшь как часто я меняю машины)
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Как жена относилась к 11 или 14 летней машине и коллекции однушек? Лендлорды люди суровые - аскеты, которые могут жить в лишениях. У женщины меньше стойкости и больше логики. Они понимают диссонанс, когда выходишь из машины в сережках, дороже этой машины.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:16
Vlad442 и о какой искуственной бедности вы говорите? Я в месяц трачу на семью 40 000 грн примерно. Мог бы больше, но зачем?
Это как с друзьями моего сына, один не знает куда девать кросовки и джинсы потому что родители шопятся и покупают ему даже без него "потому что распродажа". А второму 11 айфон, зато когда я предложил им собраться и в Египет на недельку мотануть (18 лет что может быть круче) родители его друзей сказали "ты чё офигел столько денег" хотя цена вопроса была по 500 долларов. Пришлось малому самому ехать в тур по европе. Вот такие наши украинцы.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:23
Унуноктий написав:
Vlad442 и о какой искуственной бедности вы говорите? Я в месяц трачу на семью 40 000 грн примерно. Мог бы больше, но зачем?
Вы не думали, что если сократить расходы на семью в два раза, то можно покупать на 30% больше однушек?
Зачем больше? В жизни должна быть гармония. Баланс. В том числе между доходом и потреблением. В "больших джипах", круизах и на Мальдивах основной контингент это деды с бабками, которые всю жизнь экономили, пахали, а потом спохватились, что скоро умирать, а когда же тратить?
Востаннє редагувалось Vlad442
в П'ят 03 січ, 2020 01:25, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:24
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
Vlad442 написав:Это ты транжиришь. Нужно было купить пятилетние б/у, тогда можно было бы оформить первый взнос на еще одну однушку.
Эти безумные траты на машины выпадают из твоей концепции.
Отними продажу двух старых машин одной 14 лет второй 11 и ты поймёшь как часто я меняю машины)
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Как жена относилась к 11 или 14 летней машине и коллекции однушек? Лендлорды люди суровые - аскеты, которые могут жить в лишениях. У женщины меньше стойкости и больше логики. Они понимают диссонанс, когда выходишь из машины в сережках, дороже этой машины.
нормально относится, просит покупать украшения подешевле, потому что стрёмно носить кулончик за полторуху и и кольцо за 2500. И постоянно возить с собой деньги и украшения когда мы на даче а к малому друзья с ночёвкой приходят. Просит сейф купить)
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Унуноктий
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:26
Приготовления ко взлёту или разводят?
Индекс роста в UAH 0,96.
Мониторю вторичку один объект, цена в USD -5000. Взлетаем уже?
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valentinius
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:27
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
Vlad442 и о какой искуственной бедности вы говорите? Я в месяц трачу на семью 40 000 грн примерно. Мог бы больше, но зачем?
Вы не думали, что если сократить расходы на семью в два раза, то можно покупать на 30% больше однушек?
Зачем больше? В жизни должна быть гармония. Баланс. В том числе между доходом и потреблением. В "больших джипах", круизах и на Мальдивах основной контингент это деды с бабками, которые всю жизнь экономили, пахали, а потом спохватились, что скоро умирать, а когда же тратить?
Влад а если всё попробовать до 40 лет что делать потом? Друзья все откалываются и живут своей разной жизнью после 40 лет. На шашлыки на дачу раз в году приезжают для вида.
Тут повезло кум второй раз женился на молодой так мы хоть с ним покуролесили семьями в этом году по кабакам пока он молодую жену выгуливает.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:32
Vlad442 вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко.
Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда.
Жить круглый год за городом мы не любители.
Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают.
Строить или нет?
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Унуноктий
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