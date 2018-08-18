Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:16

Vlad442 и о какой искуственной бедности вы говорите? Я в месяц трачу на семью 40 000 грн примерно. Мог бы больше, но зачем?

Это как с друзьями моего сына, один не знает куда девать кросовки и джинсы потому что родители шопятся и покупают ему даже без него "потому что распродажа". А второму 11 айфон, зато когда я предложил им собраться и в Египет на недельку мотануть (18 лет что может быть круче) родители его друзей сказали "ты чё офигел столько денег" хотя цена вопроса была по 500 долларов. Пришлось малому самому ехать в тур по европе. Вот такие наши украинцы.