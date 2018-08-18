Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Это ты транжиришь. Нужно было купить пятилетние б/у, тогда можно было бы оформить первый взнос на еще одну однушку. Эти безумные траты на машины выпадают из твоей концепции.
Отними продажу двух старых машин одной 14 лет второй 11 и ты поймёшь как часто я меняю машины)
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Как жена относилась к 11 или 14 летней машине и коллекции однушек? Лендлорды люди суровые - аскеты, которые могут жить в лишениях. У женщины меньше стойкости и больше логики. Они понимают диссонанс, когда выходишь из машины в сережках, дороже этой машины.
нормально относится, просит покупать украшения подешевле, потому что стрёмно носить кулончик за полторуху и и кольцо за 2500. И постоянно возить с собой деньги и украшения когда мы на даче а к малому друзья с ночёвкой приходят. Просит сейф купить)
Унуноктий написав:Vlad442 и о какой искуственной бедности вы говорите? Я в месяц трачу на семью 40 000 грн примерно. Мог бы больше, но зачем?
Вы не думали, что если сократить расходы на семью в два раза, то можно покупать на 30% больше однушек?
Зачем больше? В жизни должна быть гармония. Баланс. В том числе между доходом и потреблением. В "больших джипах", круизах и на Мальдивах основной контингент это деды с бабками, которые всю жизнь экономили, пахали, а потом спохватились, что скоро умирать, а когда же тратить?
Влад а если всё попробовать до 40 лет что делать потом? Друзья все откалываются и живут своей разной жизнью после 40 лет. На шашлыки на дачу раз в году приезжают для вида. Тут повезло кум второй раз женился на молодой так мы хоть с ним покуролесили семьями в этом году по кабакам пока он молодую жену выгуливает.
Vlad442 вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко. Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда. Жить круглый год за городом мы не любители. Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают. Строить или нет?
Унуноктий написав:Vlad442 вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко. Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда. Жить круглый год за городом мы не любители. Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают. Строить или нет?
Продажи домов на Манхэттене упали на 1,2% в четвертом квартале - и это лучшая новость для рынка за два года.
Это было наименьшее снижение сделок по сравнению с прошлым годом, так как покупатели начали отступать в 2017 году, согласно отчету, опубликованному в пятницу оценщиком Miller Samuel Inc. и брокерской компанией Douglas Elliman Real Estate. В то время как покупатели жилья все еще опасаются переплачивать на рынке, где цены поднялись более чем на 50% от минимума в 2012 году, все больше продавцов признают эти опасения и снижают свою собственность.
Унуноктий написав:Vlad442 вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко. Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда. Жить круглый год за городом мы не любители. Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают. Строить или нет?
только однуху!!! и никаких керамомоек))
Вот у тебя какая квартира? И сколько там людей живёт?