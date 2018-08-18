RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2650265126522653

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Строить или нет?

Покупка должна быть рациональной или/и приносить радость.
Никто за вас не решит, рациональней строить домик, или купить однушку. Принесет ли это радость.
Vlad442
 
Повідомлень: 5938
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:20

  striped написав:
  somilitark написав:А где Еленск,у неё были истинно верные прогнозы по недвижке,теория полтосикоФФ называется :lol:


а кто-то себе записал ее? Процитируйте пожалуйста для пропустивших.

Насколько я помню она продала всю недвижимость перед выборами. Сдала билет на ракету.
Vlad442
 
Повідомлень: 5938
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:35

  Vlad442 написав:
  striped написав:
  somilitark написав:А где Еленск,у неё были истинно верные прогнозы по недвижке,теория полтосикоФФ называется :lol:


а кто-то себе записал ее? Процитируйте пожалуйста для пропустивших.

Насколько я помню она продала всю недвижимость перед выборами. Сдала билет на ракету.



А что за теория полтосиков?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1582
З нами з: 06.03.19
Подякував: 77 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:36

  Унуноктий написав:Vlad442 вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко.
Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда.
Жить круглый год за городом мы не любители.
Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают.
Строить или нет?

Хоч і не мене питаєте - але встряну ...
Тут є кілька моментів слабо пов"язаних . Само по собі життя в будинку окремому ( в весняно-літній сезон чи постійно ) і "погляд на майбутнє" . Почну з кінця - дерев"яний будинок сільського типу ( це такий ? ) - завжди теплий у всьому ( якщо вікна старі - то хіба це обновити по максимуму ) . Якщо зроблений хоча б середній ремонт - і в плані естетики та користування все задовольняє - то цегла нічого краще не зробить . Ну - довше простоїть . Дітям воно треба ? Схоже , що поки не дуже - а як там далі - невідомо . Продавати колись дорожче ? Невідомо коли , і чи ...
Інше питання просто жити за містом на землі - оце вже більш складно - особливо для різновікової сім"ї . Тим більше - якщо є альтернативні варіанти ...
Насправді - це у мене приблизно такі ж роздуми вже були - і їх я вирішив - зрозуміло як ...
Puente
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 12:02

  plugatyrev написав:Унуноктий 82м2. я один 8)

старый дев?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20709
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2650265126522653
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1737, 1738, 1739
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17380 2770134
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 09:37
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
461 190270
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9862
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.