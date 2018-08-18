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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:17
Унуноктий написав:
Строить или нет?
Покупка должна быть рациональной или/и приносить радость.
Никто за вас не решит, рациональней строить домик, или купить однушку. Принесет ли это радость.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:20
striped написав: somilitark написав:
А где Еленск,у неё были истинно верные прогнозы по недвижке,теория полтосикоФФ называется
а кто-то себе записал ее? Процитируйте пожалуйста для пропустивших.
Насколько я помню она продала всю недвижимость перед выборами. Сдала билет на ракету.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:35
Vlad442 написав: striped написав: somilitark написав:
А где Еленск,у неё были истинно верные прогнозы по недвижке,теория полтосикоФФ называется
а кто-то себе записал ее? Процитируйте пожалуйста для пропустивших.
Насколько я помню она продала всю недвижимость перед выборами. Сдала билет на ракету.
А что за теория полтосиков?
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investorkiev
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:36
Унуноктий написав:Vlad442
вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко.
Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда.
Жить круглый год за городом мы не любители.
Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают.
Строить или нет?
Хоч і не мене питаєте - але встряну ...
Тут є кілька моментів слабо пов"язаних . Само по собі життя в будинку окремому ( в весняно-літній сезон чи постійно ) і "погляд на майбутнє" . Почну з кінця - дерев"яний будинок сільського типу ( це такий ? ) - завжди теплий у всьому ( якщо вікна старі - то хіба це обновити по максимуму ) . Якщо зроблений хоча б середній ремонт - і в плані естетики та користування все задовольняє - то цегла нічого краще не зробить . Ну - довше простоїть . Дітям воно треба ? Схоже , що поки не дуже - а як там далі - невідомо . Продавати колись дорожче ? Невідомо коли , і чи ...
Інше питання просто жити за містом на землі - оце вже більш складно - особливо для різновікової сім"ї . Тим більше - якщо є альтернативні варіанти ...
Насправді - це у мене приблизно такі ж роздуми вже були - і їх я вирішив - зрозуміло як ...
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