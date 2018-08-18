Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:36

Унуноктий написав: Vlad442 вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко.

Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда.

Жить круглый год за городом мы не любители.

Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают.

Строить или нет? вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко.Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда.Жить круглый год за городом мы не любители.Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают.Строить или нет?

Хоч і не мене питаєте - але встряну ...Тут є кілька моментів слабо пов"язаних . Само по собі життя в будинку окремому ( в весняно-літній сезон чи постійно ) і "погляд на майбутнє" . Почну з кінця - дерев"яний будинок сільського типу ( це такий ? ) - завжди теплий у всьому ( якщо вікна старі - то хіба це обновити по максимуму ) . Якщо зроблений хоча б середній ремонт - і в плані естетики та користування все задовольняє - то цегла нічого краще не зробить . Ну - довше простоїть . Дітям воно треба ? Схоже , що поки не дуже - а як там далі - невідомо . Продавати колись дорожче ? Невідомо коли , і чи ...Інше питання просто жити за містом на землі - оце вже більш складно - особливо для різновікової сім"ї . Тим більше - якщо є альтернативні варіанти ...Насправді - це у мене приблизно такі ж роздуми вже були - і їх я вирішив - зрозуміло як ...