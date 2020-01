Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:15

plugatyrev написав: Унуноктий написав: plugatyrev написав:

не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже.. не в моде дело. я под аренду приличнее мойки ставил, а дома Blanco керамогранитная стоит и смеситель такой же. примерно в цену 1м2 в оранже. мож чуть дороже..

может поэтому я раз в 2 года покупаю новую однушку а вы радуетесь мойке по цене одного метра квадратного в Оранже? может поэтому я раз в 2 года покупаю новую однушку а вы радуетесь мойке по цене одного метра квадратного в Оранже?

объясните мне темному в чем прикол коллекции однушек когда в собственном доме обстановка как в хостеле?? объясните мне темному в чем прикол коллекции однушек когда в собственном доме обстановка как в хостеле??

не всіж є поціновувачі пшонка-стайл, є такі кого і мінімалізм влаштовує не всіж є поціновувачі пшонка-стайл, є такі кого і мінімалізм влаштовує

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

