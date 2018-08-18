Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Vlad442 вот хочу ваш совет, 10 лет назад купил дачу. Домик старый деревяный, но сделал горячую воду нормальный туалет и прочие удобства. Покупал потому что старшему 8 лет было средней два года, младшего не было. Но рялом с Киевом от квартиры 16 км. живём там всё лето на работу мне недалеко. Вот жена просит построить кирпичный домик. Я думаю, старшие дети уже на дачу с нами не затянешь, младший ездит бо малой. Но ещё лет 8 и младшего фиг затянешь туда. Жить круглый год за городом мы не любители. Есть пример соседей которые под пенсию отстроили дом и теперь жалуются что в нём не живут но всю зиму отапливают. Строить или нет?
Хоч і не мене питаєте - але встряну ... Тут є кілька моментів слабо пов"язаних . Само по собі життя в будинку окремому ( в весняно-літній сезон чи постійно ) і "погляд на майбутнє" . Почну з кінця - дерев"яний будинок сільського типу ( це такий ? ) - завжди теплий у всьому ( якщо вікна старі - то хіба це обновити по максимуму ) . Якщо зроблений хоча б середній ремонт - і в плані естетики та користування все задовольняє - то цегла нічого краще не зробить . Ну - довше простоїть . Дітям воно треба ? Схоже , що поки не дуже - а як там далі - невідомо . Продавати колись дорожче ? Невідомо коли , і чи ... Інше питання просто жити за містом на землі - оце вже більш складно - особливо для різновікової сім"ї . Тим більше - якщо є альтернативні варіанти ... Насправді - це у мене приблизно такі ж роздуми вже були - і їх я вирішив - зрозуміло як ...
Покупка должна быть рациональной или/и приносить радость. Никто за вас не решит, рациональней строить домик, или купить однушку. Принесет ли это радость.
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует. А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
Покупка должна быть рациональной или/и приносить радость. Никто за вас не решит, рациональней строить домик, или купить однушку. Принесет ли это радость.
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует. А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
Унуноктий написав:а "прикол коллекции однушек" в том чтоя в принципе уже сейчас с тремя детьми могу не работать, и пусть не шикарно но худо бежножить лучше чем 95% населения Украины. И это ещё Оранж и медовый не достроили.
Ты мой герой! Когда сдашь Оранж и Медовый, любовницу потянешь?
тебе шолі?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Десь так дуже приблизно ... У них простіше набагато - хоча б не треба думати про майбутній курс та інфляцію ... Ну і є купа народу - яких оці всі плани на майбутнє з горизонтом в пів-життя мінімум страшенно дратують ...