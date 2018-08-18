Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:38

Вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете — будь то $100 тыс., миллион или десять миллионов — без системы ваши ненасытные желания (если их не контролировать) будут всегда опережать ваш доход. Вы думаете, что удвоение или утроение дохода сделает вас счастливыми и вам будет на все хватать? Если вы не сохраните свой былой объем расходов, чего большинство из нас не делает, то вам не хватит. По мере того, как мы зарабатываем больше, мы, кажется, развиваем любовь к винам получше, автомобилям пороскошнее и домам побольше в районах побогаче.



У нас всегда будут соседи и друзья, у которых есть что-то лучше. И если мы позволим нашему внутреннему компасу из-за этого сбиваться, то нас ждет несчастная жизнь, в которой доход всегда будет плестись за завистью — нам будут уготованы бесконечные крысиные бега. Однажды Уоррен Баффет сказал, что зависть — глупейший из всех смертных грехов, ведь во время остальных вы получаете хотя бы какое-то удовольствие.