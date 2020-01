Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:23

Puente написав: Vlad442 написав: Mazay256 написав: Как-то попадалась статья по поводу правильного планирования семейного бюджета, в частности планирования будущих расходов https://nv.ua/opinion/semeynyy-byudzhet-kak-izbezhat-finansovyh-problem-50040489.html Как-то попадалась статья по поводу правильного планирования семейного бюджета, в частности планирования будущих расходов

После того, как прочитал, что 28-летнему дипломированному финансовому аналитику открыли глаза на то, что такое амортизационный фонд, я проникся реализмом этой статьи, рассчитанной на подростков. После того, как прочитал, что 28-летнему дипломированному финансовому аналитику открыли глаза на то, что такое амортизационный фонд, я проникся реализмом этой статьи, рассчитанной на подростков.

Так у них насправді інфантилізм в 28 років - нічого особливого . До речі - і ми по цій дорозі рухаємося впевнено ... Так у них насправді інфантилізм в 28 років - нічого особливого . До речі - і ми по цій дорозі рухаємося впевнено ...



Лечится просто - со школьных лет заставлять дитё само разгребать последствия своих действий (или бездействия). При этом терпеливо всё объяснять.

А после окончания учёбы (обычно 21-23 года) - на порог и под зад ногой "на вольные хлеба", снабдив "подъёмными" в сумме средней годовой зарплаты. Помогать только в крайних случаях. Лечится просто - со школьных лет заставлять дитё само разгребать последствия своих действий (или бездействия). При этом терпеливо всё объяснять.А после окончания учёбы (обычно 21-23 года) - на порог и под зад ногой "на вольные хлеба", снабдив "подъёмными" в сумме средней годовой зарплаты. Помогать только в крайних случаях.

Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 03 січ, 2020 15:57, всього редагувалось 1 раз.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ