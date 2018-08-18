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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:38
Вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете — будь то $100 тыс., миллион или десять миллионов — без системы ваши ненасытные желания (если их не контролировать) будут всегда опережать ваш доход. Вы думаете, что удвоение или утроение дохода сделает вас счастливыми и вам будет на все хватать? Если вы не сохраните свой былой объем расходов, чего большинство из нас не делает, то вам не хватит. По мере того, как мы зарабатываем больше, мы, кажется, развиваем любовь к винам получше, автомобилям пороскошнее и домам побольше в районах побогаче.
У нас всегда будут соседи и друзья, у которых есть что-то лучше. И если мы позволим нашему внутреннему компасу из-за этого сбиваться, то нас ждет несчастная жизнь, в которой доход всегда будет плестись за завистью — нам будут уготованы бесконечные крысиные бега. Однажды Уоррен Баффет сказал, что зависть — глупейший из всех смертных грехов, ведь во время остальных вы получаете хотя бы какое-то удовольствие.
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investorkiev
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:44
investorkiev написав:
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.
А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
При каждом уровне доходов оптимальный баланс между тратами и накоплениями будет разным. Так можно до самой смерти покупать однушку в два года, но зачем? Нужно же когда-нибудь остановиться?
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:48
После того, как прочитал, что 28-летнему дипломированному финансовому аналитику открыли глаза на то, что такое амортизационный фонд, я проникся реализмом этой статьи, рассчитанной на подростков.
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Vlad442
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:50
investorkiev написав:
А что за теория полтосиков?
Теория эта очень простая,она говорит о том,что надо всегда оставаться человеком,ДОБРЫМ человеком,способным сочувствовать и сопереживать другому человеку,особенно тому,кто нуждается в помощи.
Гордыню надо свою запихнуть куда подальше.
Так вот,если гордыню не обуздать,то никакие покупки дипломов МБА не помогут принимать правильные решения,теория полтосиков,это правило,которое преследует особо гордых,как не сделай и не важно когда любую сделку на рынке недвиги,то гарантированно получаешь 50 к.у.е. влёта.
Презрение к беднякам ведёт к потере денег,карма по-американски.
Вот например покупаешь на пике и продаёшь на дне,получил полтосик влёта за свою гордыню.
Потом типа строчишь тысч 20000 постов,типа исправился,покупаешь прелесть например за 60 000,продаёшь за 70000,ура наконец-то прибыль,но теория полтосиков и тут настигла неудачника мбашника,оказывается аналогичная прелесть стоит уже более 100 000,минимум 30 000 влёта,а возможно и на горизонте маячит полтосик,ибо гривна укрепляется,а цены в гривнах на аналогичное растут.
Всё просто,но трудно понять ОЧЕНЬ гордым
п.с. Доллар опять приём 23.50,новостройкам торба(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:53
Vlad442 написав: investorkiev написав:
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.
А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
При каждом уровне доходов оптимальный баланс между тратами и накоплениями будет разным. Так можно до самой смерти покупать однушку в два года, но зачем? Нужно же когда-нибудь остановиться?
Нужно, как только сумарная аренда от однушек покроет все текущие траты (расширенные, включая медстраховку, амортизацию авто, путешествия). Я бы от себя добавил бы еще к этой сумме +10% или +20% на всякий случай, но это уже не обязательно.
Кстати, я заметил что как стал лендлордом, у меня и затраты уменьшились по сравнению с тем, как работал в офисе.
Стал покупать одежду дешевле: не так важно уже демонстрировать статус окружающим. Реже стал ходить в дорогие рестораны. Правда нанял повара, он готовит дома из первоклассных продуктов. Получается вкусно и дешевле.
Путешествую не когда позволяет работа, а когда хочу: можно экономить за счет акционных предложений.
И т.д.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:05
Vlad442 написав:
После того, как прочитал, что 28-летнему дипломированному финансовому аналитику открыли глаза на то, что такое амортизационный фонд, я проникся реализмом этой статьи, рассчитанной на подростков.
Так у них насправді інфантилізм в 28 років - нічого особливого . До речі - і ми по цій дорозі рухаємося впевнено ...
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:23
Puente написав: Vlad442 написав:
После того, как прочитал, что 28-летнему дипломированному финансовому аналитику открыли глаза на то, что такое амортизационный фонд, я проникся реализмом этой статьи, рассчитанной на подростков.
Так у них насправді інфантилізм в 28 років - нічого особливого . До речі - і ми по цій дорозі рухаємося впевнено ...
Лечится просто - со школьных лет заставлять дитё само разгребать последствия своих действий (или бездействия). При этом терпеливо всё объяснять.
А после окончания учёбы (обычно 21-23 года) - на порог и под зад ногой "на вольные хлеба", снабдив "подъёмными" в сумме средней годовой зарплаты. Помогать только в крайних случаях.
Востаннє редагувалось galadriel
в П'ят 03 січ, 2020 15:57, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:34
Vlad442 написав:
После того, как прочитал, что 28-летнему дипломированному финансовому аналитику открыли глаза на то, что такое амортизационный фонд, я проникся реализмом этой статьи, рассчитанной на подростков.
тут от виділю
Puente написав:
Десь так дуже приблизно ... У них простіше набагато - хоча б не треба думати про майбутній курс та інфляцію ... Ну і є купа народу - яких оці всі плани на майбутнє з горизонтом в пів-життя мінімум страшенно дратують ...
Представ 95% населення Долярчиків (наш хоч зміг ужатися та зціпивши зуби за 7 років зібрати на прєлєсць працею).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:01
Vlad442 написав:
После того, как прочитал, что 28-летнему дипломированному финансовому аналитику открыли глаза на то, что такое амортизационный фонд, я проникся реализмом этой статьи, рассчитанной на подростков.
Влад, Вы знаете, к примеру, принцип неопределенности Гейзенберга? Или расшифровку аббревиатуры ДНК? Без подглядывания в вики. Вопросы элементарные, на уровне программы общеобразовательной школы. Себе ответьте, на форуме не обязательно )
Up Как там у кого-то из великих: "Не знать не стыдно, стыдно не хотеть знать"
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:06
galadriel написав:
А после окончания учёбы (обычно 21-23 года) - на порог и под зад ногой "на вольные хлеба", снабдив "подъёмными" в сумме средней годовой зарплаты. Помогать только в крайних случаях.
у вас получилось?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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