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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:06
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:09
Вот куда голосуха пошла...
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Понаехал
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:14
Понаехал написав:
Вот куда голосуха пошла...
Позже отец Василий добавил, что слухи об огромной сумме сильно преувеличены, там даже не сотни тысяч гривен. На голосуху не катит, Макс вне подозрений )
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Mazay256
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:15
investorkiev написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.
А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
При каждом уровне доходов оптимальный баланс между тратами и накоплениями будет разным. Так можно до самой смерти покупать однушку в два года, но зачем? Нужно же когда-нибудь остановиться?
Нужно, как только сумарная аренда от однушек покроет все текущие траты (расширенные, включая медстраховку, амортизацию авто, путешествия). Я бы от себя добавил бы еще к этой сумме +10% или +20% на всякий случай, но это уже не обязательно.
Всё это должна перекрывать аренда только с трети, имеющихся квартир.
Об этом тут уже кто-то писал, остальные 2/3-аммортизационный фонд.
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quest
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:16
Yuri_T написав: galadriel написав:
А после окончания учёбы (обычно 21-23 года) - на порог и под зад ногой "на вольные хлеба", снабдив "подъёмными" в сумме средней годовой зарплаты. Помогать только в крайних случаях.
у вас получилось?
Моё дитё пока ходит в школу, и само договаривается с учителями об исправлении плохих оценок. Приучаю его к тому, что его оценки - это результат его действий/бездействий, а не училка-дура. Один из основных вопросов - "что ты сделал чтобы это исправить?". И конечно, очень хвалю в случае успехов.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:18
Yuri_T написав: galadriel написав:
А после окончания учёбы (обычно 21-23 года) - на порог и под зад ногой "на вольные хлеба", снабдив "подъёмными" в сумме средней годовой зарплаты. Помогать только в крайних случаях.
у вас получилось?
Теоретически да, а практически ещё не пробовала
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:18
Mazay256 написав: Понаехал написав:
Вот куда голосуха пошла...
Позже отец Василий добавил, что слухи об огромной сумме сильно преувеличены, там даже не сотни тысяч гривен. На голосуху не катит.
Вы думаете, что Максим настолько глуп , что б зашить деньги только в один матрас и в одной валюте?
Д- Диверсификация
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Понаехал
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:18
quest написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.
А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
При каждом уровне доходов оптимальный баланс между тратами и накоплениями будет разным. Так можно до самой смерти покупать однушку в два года, но зачем? Нужно же когда-нибудь остановиться?
Нужно, как только сумарная аренда от однушек покроет все текущие траты (расширенные, включая медстраховку, амортизацию авто, путешествия). Я бы от себя добавил бы еще к этой сумме +10% или +20% на всякий случай, но это уже не обязательно.
Всё это должна перекрывать аренда только с трети, имеющихся квартир.
Об этом тут уже кто-то писал, остальные 2/3-аммортизационный фонд.
Нет, ну 2/3 на аммортизационный фонд - это явный перебор
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investorkiev
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:25
galadriel написав:
Моё дитё пока ходит в школу, и само договаривается с учителями об исправлении плохих оценок. Приучаю его к тому, что его оценки - это результат его действий/бездействий, а не училка-дура. Один из основных вопросов - "что ты сделал чтобы это исправить?". И конечно, очень хвалю в случае успехов.
я недавно столкнулся с этим же вопросом . Первые оценки первых учителей для первого ребёнка. Пришёл к выводу, что надо объяснять немного не так. Что оценка - это оценочное суждение учителя на действие ребенка. Чаще правильное, если учитель не дурак и имеет опыт. Навидался я “учителей» в школах и лицеях Киева. В США лучше, но все же опасаюсь
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Понаехал
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:26
investorkiev написав:
Нет, ну 2/3 на аммортизационный фонд - это явный перебор
1/3-личный амортизационный фонд.
1/3-аммортизационный фонд всех, имеющихся квартир.
Для скромной жизни 15 квартир возле метро на правом берегу достаточно,но лучше 21 в Шевченковском районе.
Востаннє редагувалось quest
в П'ят 03 січ, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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quest
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