Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:48

Yuri_T написав: galadriel написав: Моё дитё пока ходит в школу, и само договаривается с учителями об исправлении плохих оценок. Моё дитё пока ходит в школу, и само договаривается с учителями об исправлении плохих оценок.

это ничего не гарантирует в будущем , к сожалению.

по наблюдению, лишь 10-15% теоретизирующих в школьные годы отпрысков про "и под зад ногой "на вольные хлеба" выполняют задуманное.

потому и спросил. , к сожалению.по наблюдению, лишь 10-15% теоретизирующих в школьные годы отпрысков про "и под зад ногой "на вольные хлеба" выполняют задуманное.потому и спросил.



Это да, но лучше приучать к самостоятельности (даже в мелочах) чем всё делать вместо. Это да, но лучше приучать к самостоятельности (даже в мелочах) чем всё делать вместо.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.

https://youtu.be/lqASlj09NEQ