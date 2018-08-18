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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:28
Понаехал написав: Mazay256 написав: Понаехал написав:
Вот куда голосуха пошла...
Позже отец Василий добавил, что слухи об огромной сумме сильно преувеличены, там даже не сотни тысяч гривен. На голосуху не катит.
Вы думаете, что Максим настолько глуп , что б зашить деньги только в один матрас и в одной валюте?
Д- Диверсификация
Гм, логично. Надо искать зеленый матрац в Киеве
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:39
Mazay256 написав: Понаехал написав:
Вот куда голосуха пошла...
Позже отец Василий добавил, что слухи об огромной сумме сильно преувеличены, там даже не сотни тысяч гривен. На голосуху не катит, Макс вне подозрений )
Макс десь пропав, чіто ще не відійшов від новорічного чергового перегляду Інтера, чи то в пошуках матраца з полтініком.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:39
galadriel написав: Yuri_T написав: galadriel написав:
А после окончания учёбы (обычно 21-23 года) - на порог и под зад ногой "на вольные хлеба", снабдив "подъёмными" в сумме средней годовой зарплаты. Помогать только в крайних случаях.
у вас получилось?
Моё дитё пока ходит в школу, и само договаривается с учителями об исправлении плохих оценок.
это ничего не гарантирует в будущем, к сожалению.
по наблюдению, лишь 10-15% теоретизирующих в школьные годы отпрысков про "и под зад ногой "на вольные хлеба" выполняют задуманное.
потому и спросил.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:48
quest написав: investorkiev написав:
Нет, ну 2/3 на аммортизационный фонд - это явный перебор
1/3-личный амортизационный фонд.
1/3-аммортизационный фонд всех, имеющихся квартир.
Для скромной жизни 15 квартир возле метро на правом берегу достаточно,но лучше 21 в Шевченковском районе.
Смелая мысль!
По этой логике чел, который не имеет квартир, а живет на зарплату в 30000грн должен жить на 10000грн, а остальное откладывать. Много вы таких знаете?
Особенно понравилось про «скромную жизнь на сдачу 15 квартир у метро». Афтор, пешиеще, сколько квартир сдаете лично вы?
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:48
Yuri_T написав:
это ничего не гарантирует в будущем
galadriel написав:
Моё дитё пока ходит в школу, и само договаривается с учителями об исправлении плохих оценок.
, к сожалению.
по наблюдению, лишь 10-15% теоретизирующих в школьные годы отпрысков про "и под зад ногой "на вольные хлеба" выполняют задуманное.
потому и спросил.
Это да, но лучше приучать к самостоятельности (даже в мелочах) чем всё делать вместо.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:51
somilitark написав: investorkiev написав:
А что за теория полтосиков?
Теория эта очень простая,она говорит о том,что надо всегда оставаться человеком,ДОБРЫМ человеком,способным сочувствовать и сопереживать другому человеку,особенно тому,кто нуждается в помощи.
Гордыню надо свою запихнуть куда подальше.
Так вот,если гордыню не обуздать,то никакие покупки дипломов МБА не помогут принимать правильные решения,теория полтосиков,это правило,которое преследует особо гордых,как не сделай и не важно когда любую сделку на рынке недвиги,то гарантированно получаешь 50 к.у.е. влёта.
Презрение к беднякам ведёт к потере денег,карма по-американски.
Вот например покупаешь на пике и продаёшь на дне,получил полтосик влёта за свою гордыню.
Потом типа строчишь тысч 20000 постов,типа исправился,покупаешь прелесть например за 60 000,продаёшь за 70000,ура наконец-то прибыль,но теория полтосиков и тут настигла неудачника мбашника,оказывается аналогичная прелесть стоит уже более 100 000,минимум 30 000 влёта,а возможно и на горизонте маячит полтосик,ибо гривна укрепляется,а цены в гривнах на аналогичное растут.
Всё просто,но трудно понять ОЧЕНЬ гордым
п.с. Доллар опять приём 23.50,новостройкам торба(((
Леденящая кровь история. С этого лошка можно кейс стади писать для программ МБА.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:52
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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