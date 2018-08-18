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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:59
investorkiev написав: quest написав: investorkiev написав:
Нет, ну 2/3 на аммортизационный фонд - это явный перебор
1/3-личный амортизационный фонд.
1/3-аммортизационный фонд всех, имеющихся квартир.
Для скромной жизни 15 квартир возле метро на правом берегу достаточно,но лучше 21 в Шевченковском районе.
Смелая мысль!
По этой логике чел, который не имеет квартир, а живет на зарплату в 30000грн должен жить на 10000грн, а остальное откладывать. Много вы таких знаете?
Особенно понравилось про «скромную жизнь на сдачу 15 квартир у метро». Афтор, пешиеще, сколько квартир сдаете лично вы?
24.
А зарабатывающий 30 тыс. в месяц это не покупатель квартир, а мой арендатор
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:04
galadriel написав: Yuri_T написав:
это ничего не гарантирует в будущем
galadriel написав:
Моё дитё пока ходит в школу, и само договаривается с учителями об исправлении плохих оценок.
, к сожалению.
по наблюдению, лишь 10-15% теоретизирующих в школьные годы отпрысков про "и под зад ногой "на вольные хлеба" выполняют задуманное.
потому и спросил.
Это да, но лучше приучать к самостоятельности (даже в мелочах) чем всё делать вместо.
70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения.
Востаннє редагувалось quest
в П'ят 03 січ, 2020 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:04
investorkiev написав:
Вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете — будь то $100 тыс., миллион или десять миллионов — без системы ваши ненасытные желания (если их не контролировать) будут всегда опережать ваш доход. Вы думаете, что удвоение или утроение дохода сделает вас счастливыми и вам будет на все хватать? Если вы не сохраните свой былой объем расходов, чего большинство из нас не делает, то вам не хватит. По мере того, как мы зарабатываем больше, мы, кажется, развиваем любовь к винам получше, автомобилям пороскошнее и домам побольше в районах побогаче.
У нас всегда будут соседи и друзья, у которых есть что-то лучше. И если мы позволим нашему внутреннему компасу из-за этого сбиваться, то нас ждет несчастная жизнь, в которой доход всегда будет плестись за завистью — нам будут уготованы бесконечные крысиные бега. Однажды Уоррен Баффет сказал, что зависть — глупейший из всех смертных грехов, ведь во время остальных вы получаете хотя бы какое-то удовольствие.
... не знаю..... - мені і моїх достатньо, хоч стараюсь, щоб в майбутньому отримувати 1 тис.дол.доходу.....(так, так - всього лиш ОДНУ тис. дол.)
- а смисл тих яхт/модних тачок/великий приватний будинок?
- жерти в 2 горла?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:09
quest написав:
А зарабатывающий 30 тыс. в месяц это не покупатель квартир
- неправда! - доказано Долярчиком(заробляючи значно менше 30тис.)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:09
Долярчик написав:
... не знаю..... - мені і моїх достатньо, хоч стараюсь, щоб в майбутньому отримувати 1 тис.дол.доходу.....(так, так - всього лиш ОДНУ тис. дол.)
Діти підростуть, замислитеся, як би дати їм гарну освіту, спробуєте відпочивати не в залізному порту, трошки поїздити - побачити світ - так потроху прийдете спочатку до 1 тис дол на особу, а там і більше. І це навіть близько не про "яхти/модні тачки/великий будинок", і навіть не про "жерти у 2 горла"
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:15
flyman написав:
Представ 95% населення Долярчиків (наш хоч зміг ужатися та зціпивши зуби за 7 років зібрати на прєлєсць працею).
... саме так і було!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:17
Долярчик написав: investorkiev написав:
Вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете — будь то $100 тыс., миллион или десять миллионов — без системы ваши ненасытные желания (если их не контролировать) будут всегда опережать ваш доход. Вы думаете, что удвоение или утроение дохода сделает вас счастливыми и вам будет на все хватать? Если вы не сохраните свой былой объем расходов, чего большинство из нас не делает, то вам не хватит. По мере того, как мы зарабатываем больше, мы, кажется, развиваем любовь к винам получше, автомобилям пороскошнее и домам побольше в районах побогаче.
У нас всегда будут соседи и друзья, у которых есть что-то лучше. И если мы позволим нашему внутреннему компасу из-за этого сбиваться, то нас ждет несчастная жизнь, в которой доход всегда будет плестись за завистью — нам будут уготованы бесконечные крысиные бега. Однажды Уоррен Баффет сказал, что зависть — глупейший из всех смертных грехов, ведь во время остальных вы получаете хотя бы какое-то удовольствие.
... не знаю..... - мені і моїх достатньо, хоч стараюсь, щоб в майбутньому отримувати 1 тис.дол.доходу.....(так, так - всього лиш ОДНУ тис. дол.)
- а смисл тих яхт/модних тачок/великий приватний будинок?
- жерти в 2 горла?
якого, активного чи пасивного?
але таке діло, отримаєш тисячу, захочеться ще трошки "на помідорчики",
тут головне знати межу, коли пора зупинитися, коли when enough is enough на общепонятном.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:23
Долярчик написав: quest написав:
А зарабатывающий 30 тыс. в месяц это не покупатель квартир
- неправда! - доказано Долярчиком(заробляючи значно менше 30тис.)
Правда и ваша тёща про это знает, вы ж ей деньги за аренду ее квартиры не платили.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:23
flyman
- на ~ 80% пасивного і на 20% активного....
(бо зараз, десь лиш ~ 10% пасивного прибутку - з депо)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:28
quest написав: Долярчик написав: quest написав:
А зарабатывающий 30 тыс. в месяц это не покупатель квартир
- неправда! - доказано Долярчиком(заробляючи значно менше 30тис.)
Правда и ваша тёща про это знает, вы ж ей деньги за аренду ее квартиры не платили.
.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити!
- а комуналь - ділили на всіх!
п. с.
- ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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