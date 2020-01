Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:17

Долярчик написав: investorkiev написав: Вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете — будь то $100 тыс., миллион или десять миллионов — без системы ваши ненасытные желания (если их не контролировать) будут всегда опережать ваш доход. Вы думаете, что удвоение или утроение дохода сделает вас счастливыми и вам будет на все хватать? Если вы не сохраните свой былой объем расходов, чего большинство из нас не делает, то вам не хватит. По мере того, как мы зарабатываем больше, мы, кажется, развиваем любовь к винам получше, автомобилям пороскошнее и домам побольше в районах побогаче.



У нас всегда будут соседи и друзья, у которых есть что-то лучше. И если мы позволим нашему внутреннему компасу из-за этого сбиваться, то нас ждет несчастная жизнь, в которой доход всегда будет плестись за завистью — нам будут уготованы бесконечные крысиные бега. Однажды Уоррен Баффет сказал, что зависть — глупейший из всех смертных грехов, ведь во время остальных вы получаете хотя бы какое-то удовольствие. Вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете — будь то $100 тыс., миллион или десять миллионов — без системы ваши ненасытные желания (если их не контролировать) будут всегда опережать ваш доход. Вы думаете, что удвоение или утроение дохода сделает вас счастливыми и вам будет на все хватать? Если вы не сохраните свой былой объем расходов, чего большинство из нас не делает, то вам не хватит. По мере того, как мы зарабатываем больше, мы, кажется, развиваем любовь к винам получше, автомобилям пороскошнее и домам побольше в районах побогаче.У нас всегда будут соседи и друзья, у которых есть что-то лучше. И если мы позволим нашему внутреннему компасу из-за этого сбиваться, то нас ждет несчастная жизнь, в которой доход всегда будет плестись за завистью — нам будут уготованы бесконечные крысиные бега. Однажды Уоррен Баффет сказал, что зависть — глупейший из всех смертных грехов, ведь во время остальных вы получаете хотя бы какое-то удовольствие.

... не знаю..... - мені і моїх достатньо, хоч стараюсь, щоб в майбутньому отримувати 1 тис.дол.доходу.....(так, так - всього лиш ОДНУ тис. дол.)

- а смисл тих яхт/модних тачок/великий приватний будинок?

- жерти в 2 горла? ... не знаю..... - мені і моїх достатньо, хоч стараюсь, щоб в майбутньому отримувати 1 тис.дол.доходу.....(так, так - всього лиш ОДНУ тис. дол.)- а смисл тих яхт/модних тачок/великий приватний будинок?- жерти в 2 горла?

якого, активного чи пасивного?

але таке діло, отримаєш тисячу, захочеться ще трошки "на помідорчики",

тут головне знати межу, коли пора зупинитися, коли when enough is enough на общепонятном. якого, активного чи пасивного?але таке діло, отримаєш тисячу, захочеться ще трошки "на помідорчики",тут головне знати межу, коли пора зупинитися, коли when enough is enough на общепонятном.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/