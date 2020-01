Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:36

quest написав: 70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения . 70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и



Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).



Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.



