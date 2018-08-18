investorkiev написав:

А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.