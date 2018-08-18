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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2655265626572658

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  investorkiev написав:А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.

Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.
А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.

При каждом уровне доходов оптимальный баланс между тратами и накоплениями будет разным. Так можно до самой смерти покупать однушку в два года, но зачем? Нужно же когда-нибудь остановиться?
Каждая следующая однушка дается легче. Потому что предыдущие однушки работают на неё.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:36

  quest написав:70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения.


Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).

Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.

Чё-то я слишком офтоплю. :?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:39

  Долярчик написав:.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити! :mrgreen:
- а комуналь - ділили на всіх!

п. с.
- ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!

Прийдёт время, когда ваши дети будут так экономить, живя на старости у вас.
Это тоже самое, если бы на арендуемом вами месте, где вы торгуете, стала бы тёща и торговала бы своим товаром,экономя на аренде, а потом хвалилась бы, что зарабатывает больше вас.
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.
quest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:45

  galadriel написав:
  quest написав:70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения.


Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).

Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.

Чё-то я слишком офтоплю. :?

У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение про
читали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты. :mrgreen:
quest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

quest написав:
  investorkiev написав:
  quest написав:[quote="4833367:investorkiev"]



Нет, ну 2/3 на аммортизационный фонд - это явный перебор

1/3-личный амортизационный фонд.
1/3-аммортизационный фонд всех, имеющихся квартир.
Для скромной жизни 15 квартир возле метро на правом берегу достаточно,но лучше 21 в Шевченковском районе.


Смелая мысль!

По этой логике чел, который не имеет квартир, а живет на зарплату в 30000грн должен жить на 10000грн, а остальное откладывать. Много вы таких знаете?

Особенно понравилось про «скромную жизнь на сдачу 15 квартир у метро». Афтор, пешиеще, сколько квартир сдаете лично вы?

24.
А зарабатывающий 30 тыс. в месяц это не покупатель квартир, а мой арендатор :mrgreen:[/quote]О смешной клоун Пир1 вернулся к нам.

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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:53

  quest написав:
  Долярчик написав:.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити! :mrgreen:

А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.

потребительское сознание приймака-шаровика эту простую мысль не осознает.
я за его тёщу радуюсь. хоть поживёт человек.
7 лет хмырь пил кровь и в трениках затёртых шлялся по квартире.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  quest написав:
  Долярчик написав:.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити! :mrgreen:

А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.

потребительское сознание приймака-шаровика эту простую мысль не осознает.
я за его тёщу радуюсь. хоть поживёт человек.
7 лет хмырь пил кровь и в трениках затёртых шлялся по квартире.
Ещё и воздух в туалете портил.

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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:10

quest написав:сколько квартир сдаете лично вы?
24.


И что, от аренды 24 квартир вы живете на 50 тыс грн? Не позволяете себе обновить авто, сьездить на новый год в Дубаи/Париж? Не лечитесь семьей в Добробуте?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:15

  investorkiev написав:
quest написав:сколько квартир сдаете лично вы?
24.


И что, от аренды 24 квартир вы живете на 50 тыс грн? Не позволяете себе обновить авто, сьездить на новый год в Дубаи/Париж? Не лечитесь семьей в Добробуте?

8*500 =98 000. Поэтому позволяю.
:mrgreen:
quest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:25

  quest написав:
  quest написав:70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения.

У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение про
читали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты. :mrgreen:


В вашем сообщении написано, что воспитание не имеет никакого значения, главное - генетика. Продолжая мысль: воспитывать дитё - дело гиблое и безнадёжное. Какие гены есть - таким дитё и будет и ничего не поделаешь (поправьте если я ошибаюсь).

Что такое воспитание? В моём понимании - это выработка эффективных программ поведения для разных ситуаций. Я воспитываю в духе самостоятельности - пойди сделай то/это, если не получится - я помогу; как думаешь, как лучше поступить в этом случае и почему, к чему это приведёт и пр. А можно воспитывать в духе я сам вместо тебя сделаю, т.к. мы спешим, ты не сможешь, ты не понимаешь, не мешай и т.д.

Изначально речь шла об инфантилизме. Чтобы его не прививать, не нужно делать вместо детей - нужно их учить самим отвечать за свои действия и последствия.
Если ответственность у вас в генах (я это только приветствую) - то само собой вы будете от детей требовать самостоятельности и предоставлять им свободу действий (в разумных пределах конечно).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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