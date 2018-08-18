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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:34
Vlad442 написав: investorkiev написав:
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.
А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
При каждом уровне доходов оптимальный баланс между тратами и накоплениями будет разным. Так можно до самой смерти покупать однушку в два года, но зачем? Нужно же когда-нибудь остановиться?
Каждая следующая однушка дается легче. Потому что предыдущие однушки работают на неё.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:36
quest написав:
70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения
.
Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).
Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.
Чё-то я слишком офтоплю.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:39
Долярчик написав:
.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити!
- а комуналь - ділили на всіх!
п. с.
- ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!
Прийдёт время, когда ваши дети будут так экономить, живя на старости у вас.
Это тоже самое, если бы на арендуемом вами месте, где вы торгуете, стала бы тёща и торговала бы своим товаром,экономя на аренде, а потом хвалилась бы, что зарабатывает больше вас.
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.
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quest
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:45
galadriel написав: quest написав:
70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения
.
Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).
Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.
Чё-то я слишком офтоплю.
У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение про
читали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты.
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quest
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:47
quest написав: investorkiev написав: quest написав:
[quote="4833367:investorkiev"]
Нет, ну 2/3 на аммортизационный фонд - это явный перебор
1/3-личный амортизационный фонд.
1/3-аммортизационный фонд всех, имеющихся квартир.
Для скромной жизни 15 квартир возле метро на правом берегу достаточно,но лучше 21 в Шевченковском районе.
Смелая мысль!
По этой логике чел, который не имеет квартир, а живет на зарплату в 30000грн должен жить на 10000грн, а остальное откладывать. Много вы таких знаете?
Особенно понравилось про «скромную жизнь на сдачу 15 квартир у метро». Афтор, пешиеще, сколько квартир сдаете лично вы?
24.
А зарабатывающий 30 тыс. в месяц это не покупатель квартир, а мой арендатор
[/quote]О смешной клоун Пир1 вернулся к нам.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:53
quest написав: Долярчик написав:
.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити!
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.
потребительское сознание приймака-шаровика эту простую мысль не осознает.
я за его тёщу радуюсь. хоть поживёт человек.
7 лет хмырь пил кровь и в трениках затёртых шлялся по квартире.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:59
Yuri_T написав: quest написав: Долярчик написав:
.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити!
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.
потребительское сознание приймака-шаровика эту простую мысль не осознает.
я за его тёщу радуюсь. хоть поживёт человек.
7 лет хмырь пил кровь и в трениках затёртых шлялся по квартире.
Ещё и воздух в туалете портил.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:10
quest написав:сколько квартир сдаете лично вы?
24.
И что, от аренды 24 квартир вы живете на 50 тыс грн? Не позволяете себе обновить авто, сьездить на новый год в Дубаи/Париж? Не лечитесь семьей в Добробуте?
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investorkiev
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:15
investorkiev написав:
quest написав:сколько квартир сдаете лично вы?
24.
И что, от аренды 24 квартир вы живете на 50 тыс грн? Не позволяете себе обновить авто, сьездить на новый год в Дубаи/Париж? Не лечитесь семьей в Добробуте?
8*500 =98 000. Поэтому позволяю.
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quest
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:25
quest написав: quest написав:
70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения
.
У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение про
читали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты.
В вашем сообщении написано, что воспитание не имеет никакого значения, главное - генетика. Продолжая мысль: воспитывать дитё - дело гиблое и безнадёжное. Какие гены есть - таким дитё и будет и ничего не поделаешь (поправьте если я ошибаюсь).
Что такое воспитание? В моём понимании - это выработка эффективных программ поведения для разных ситуаций. Я воспитываю в духе самостоятельности - пойди сделай то/это, если не получится - я помогу; как думаешь, как лучше поступить в этом случае и почему, к чему это приведёт и пр. А можно воспитывать в духе я сам вместо тебя сделаю, т.к. мы спешим, ты не сможешь, ты не понимаешь, не мешай и т.д.
Изначально речь шла об инфантилизме. Чтобы его не прививать, не нужно делать вместо детей - нужно их учить самим отвечать за свои действия и последствия.
Если ответственность у вас в генах (я это только приветствую) - то само собой вы будете от детей требовать самостоятельности и предоставлять им свободу действий (в разумных пределах конечно).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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