Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:25

quest написав: quest написав: 70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения . 70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и

У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение про

читали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты. У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение прочитали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты.

В вашем сообщении написано, что воспитание не имеет никакого значения, главное - генетика. Продолжая мысль: воспитывать дитё - дело гиблое и безнадёжное. Какие гены есть - таким дитё и будет и ничего не поделаешь (поправьте если я ошибаюсь).Что такое воспитание? В моём понимании - это выработка эффективных программ поведения для разных ситуаций. Я воспитываю в духе самостоятельности - пойди сделай то/это, если не получится - я помогу; как думаешь, как лучше поступить в этом случае и почему, к чему это приведёт и пр. А можно воспитывать в духе я сам вместо тебя сделаю, т.к. мы спешим, ты не сможешь, ты не понимаешь, не мешай и т.д.Изначально речь шла об инфантилизме. Чтобы его не прививать, не нужно делать вместо детей - нужно их учить самим отвечать за свои действия и последствия.Если ответственность у вас в генах (я это только приветствую) - то само собой вы будете от детей требовать самостоятельности и предоставлять им свободу действий (в разумных пределах конечно).