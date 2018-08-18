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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:34
Vlad442 написав: investorkiev написав:
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.
А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
При каждом уровне доходов оптимальный баланс между тратами и накоплениями будет разным. Так можно до самой смерти покупать однушку в два года, но зачем? Нужно же когда-нибудь остановиться?
Каждая следующая однушка дается легче. Потому что предыдущие однушки работают на неё.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:36
quest написав:
70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения
.
Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).
Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.
Чё-то я слишком офтоплю.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:39
Долярчик написав:
.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити!
- а комуналь - ділили на всіх!
п. с.
- ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!
Прийдёт время, когда ваши дети будут так экономить, живя на старости у вас.
Это тоже самое, если бы на арендуемом вами месте, где вы торгуете, стала бы тёща и торговала бы своим товаром,экономя на аренде, а потом хвалилась бы, что зарабатывает больше вас.
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.
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quest
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 17:45
galadriel написав: quest написав:
70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения
.
Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).
Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.
Чё-то я слишком офтоплю.
У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение про
читали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты.
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quest
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:10
quest написав:сколько квартир сдаете лично вы?
24.
И что, от аренды 24 квартир вы живете на 50 тыс грн? Не позволяете себе обновить авто, сьездить на новый год в Дубаи/Париж? Не лечитесь семьей в Добробуте?
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investorkiev
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:15
investorkiev написав:
quest написав:сколько квартир сдаете лично вы?
24.
И что, от аренды 24 квартир вы живете на 50 тыс грн? Не позволяете себе обновить авто, сьездить на новый год в Дубаи/Париж? Не лечитесь семьей в Добробуте?
8*500 =98 000. Поэтому позволяю.
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quest
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:25
quest написав: quest написав:
70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения
.
У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение про
читали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты.
В вашем сообщении написано, что воспитание не имеет никакого значения, главное - генетика. Продолжая мысль: воспитывать дитё - дело гиблое и безнадёжное. Какие гены есть - таким дитё и будет и ничего не поделаешь (поправьте если я ошибаюсь).
Что такое воспитание? В моём понимании - это выработка эффективных программ поведения для разных ситуаций. Я воспитываю в духе самостоятельности - пойди сделай то/это, если не получится - я помогу; как думаешь, как лучше поступить в этом случае и почему, к чему это приведёт и пр. А можно воспитывать в духе я сам вместо тебя сделаю, т.к. мы спешим, ты не сможешь, ты не понимаешь, не мешай и т.д.
Изначально речь шла об инфантилизме. Чтобы его не прививать, не нужно делать вместо детей - нужно их учить самим отвечать за свои действия и последствия.
Если ответственность у вас в генах (я это только приветствую) - то само собой вы будете от детей требовать самостоятельности и предоставлять им свободу действий (в разумных пределах конечно).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:25
Унуноктий написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
А мне кажется что Уну правильно делает. Не можешь больше зарабатывать - меньше трать и копи. Должна быть подушка на черный день, а в идеале- пассивный доход.
Вдруг Уну завтра попадет в аварию и не сможет работать, или инсульт его парализует.
А так на пассивный доход с аренды его 3 детям будет что есть и на что учиться, и ему хватит на сиделку и памперсы для взрослых.
При каждом уровне доходов оптимальный баланс между тратами и накоплениями будет разным. Так можно до самой смерти покупать однушку в два года, но зачем? Нужно же когда-нибудь остановиться?
Каждая следующая однушка дается легче. Потому что предыдущие однушки работают на неё.
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я би думав дійти до моменту, коли пул кавалірок за рік заробляють на ще одну кавалірку.... думаю тоді можна зупинитися, тобто це і буде момент enough is enough
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:27
investorkiev написав:
quest написав:сколько квартир сдаете лично вы?
24.
И что, от аренды 24 квартир вы живете на 50 тыс грн? Не позволяете себе обновить авто, сьездить на новый год в Дубаи/Париж? Не лечитесь семьей в Добробуте?
це знову ріспєктушка отримав сєанс доступа до інтернета на НР?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:40
galadriel написав: quest написав: quest написав:
70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения
.
У меня генетика просто хорошая, а если серьёзно, то вы мое сообщение про
читали через свой фильтр мировоззрения, и ничего не поняли,а в нём как раз и крылся ответ как я отношусь к детям и на какую статью расходов идут мои основные траты.
В вашем сообщении написано, что воспитание не имеет никакого значения, главное - генетика. Продолжая мысль: воспитывать дитё - дело гиблое и безнадёжное. Какие гены есть - таким дитё и будет и ничего не поделаешь (поправьте если я ошибаюсь).
Что такое воспитание? В моём понимании - это выработка эффективных программ поведения для разных ситуаций. Я воспитываю в духе самостоятельности - пойди сделай то/это, если не получится - я помогу; как думаешь, как лучше поступить в этом случае и почему, к чему это приведёт и пр. А можно воспитывать в духе я сам вместо тебя сделаю, т.к. мы спешим, ты не сможешь, ты не понимаешь, не мешай и т.д.
Изначально речь шла об инфантилизме. Чтобы его не прививать, не нужно делать вместо детей - нужно их учить самим отвечать за свои действия и последствия.
Если ответственность у вас в генах (я это только приветствую) - то само собой вы будете от детей требовать самостоятельности и предоставлять им свободу действий (в разумных пределах конечно).
Всё проще.
70 процентов
это генетика, причём не только вас, как родителей, но и бабушек, дедушек ,прадедушек с обоих сторон и с этим вы ничего сделать не можете.
Как пример у одних и тех же родителей, дети, даже близнецы, абсолютно разные, как по характеру так и по поведению только потому, что каждому достался свой набор генов от всех поколений их родственников.
И хоть воспитание у них одинаковое,родители то одни, а дети абсолютно разные, так как набор генов разный.
И с этим, с генетикой вы ничего сделать не сможете.
А вот на оставшиеся 30 процентов, о которых я написал, а именно на окружающий социум, вы можете и должны влиять.
До 10 лет у ребенка окружающий социум это вы и дети с садика и школы, секций и кружков.
Вот и вкладывайте в себя и будьте личным примером для своего ребенка-ничего ему особо говорить не надо-он сам у вас все скопирует. Вкладывайте в то, чтобы в садике и школе вашего ребенка окружали дети соответствующего окружения.
Если ребенок с детства вращается в диджейской сфере,то вероятность,что он станет стриптизером или рок певцом становится высокой или тем же диджеем с соответствующим набором личностных качеств , нежели врачом или финансистом и т.д.
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quest
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