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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:51
Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:31
Унуноктий написав:
Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.
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самое забавное, что главная овуляшка форума- это ты. только и читаю о твоем потомстве.
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