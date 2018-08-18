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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2656265726582659

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:31

  Унуноктий написав:Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

самое забавное, что главная овуляшка форума- это ты. только и читаю о твоем потомстве. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну мой кумир, хоть у него и нет 24 квартиры под сдачу, но я верю: когда-нибудь будут!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:24

  investorkiev написав:Уну мой кумир, хоть у него и нет 24 квартиры под сдачу, но я верю: когда-нибудь будут!

Не сотвори себе кумира...
Зато у него нет мамы,которая любит скорость :)
А вообще зайдите в любой отдел продаж любого застройщика и вы прозреете от рассказов менеджеров о том, как они счастливы, что имеют в собственности квартиры застройщика, которого они представляют, а у самих в холодильнике на самом деле символ года повесился. :mrgreen:
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