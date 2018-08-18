Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:31
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уну мой кумир, хоть у него и нет 24 квартиры под сдачу, но я верю: когда-нибудь будут!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:24
Не сотвори себе кумира...
Зато у него нет мамы,которая любит скорость
А вообще зайдите в любой отдел продаж любого застройщика и вы прозреете от рассказов менеджеров о том, как они счастливы, что имеют в собственности квартиры застройщика, которого они представляют, а у самих в холодильнике на самом деле символ года повесился.
|