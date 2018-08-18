Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:31
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уну мой кумир, хоть у него и нет 24 квартиры под сдачу, но я верю: когда-нибудь будут!
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:24
Не сотвори себе кумира...
Зато у него нет мамы,которая любит скорость
А вообще зайдите в любой отдел продаж любого застройщика и вы прозреете от рассказов менеджеров о том, как они счастливы, что имеют в собственности квартиры застройщика, которого они представляют, а у самих в холодильнике на самом деле символ года повесился.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пристегните ремни
Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:50
и ты туда же? слюнявчик не забудь пристегнуть - стошнить может..
Додано: Суб 04 січ, 2020 00:43
Я согласен с формулой 70/30, но могу добавить, что воспитание и эти 30 могут идти как в плюс, так и в минус. Хиппи, в свое время, были из достаточно обеспеченных семей, которые восстали против идеи работящего ослика - ценности, навязываемой родителями.
Много примеров детей из благополучных семей, на которых истратили тысячи слов, выросли не туда. Много детей со способностями из бедных семей, которых стимулировала зависть (самый бесполезный грех, как написали выше), вкалывали и прорвались.
Додано: Суб 04 січ, 2020 01:04
Стоимость квартиры это аренда за 10 лет. Плюс-минус. Еще нужно учесть, что Долярчик "снимал" у тещи комнату, а не отдельную квартиру. Это другая цена. Я бы оценил долю тещи в новой квартире в 40-50%. Тоже неплохой подарок.
Может Долярчик, как финансовый теперь человек, будет выплачивать ей аренду за ее часть в его квартире? Будет ей неплохая прибавка к пенсии.
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