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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2657265826592660>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:31

  Унуноктий написав:Мамочку вы не на любимом форуме Первого "овуляшки ок" поэтому завязывайте.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

самое забавное, что главная овуляшка форума- это ты. только и читаю о твоем потомстве. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну мой кумир, хоть у него и нет 24 квартиры под сдачу, но я верю: когда-нибудь будут!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:24

  investorkiev написав:Уну мой кумир, хоть у него и нет 24 квартиры под сдачу, но я верю: когда-нибудь будут!

Не сотвори себе кумира...
Зато у него нет мамы,которая любит скорость :)
А вообще зайдите в любой отдел продаж любого застройщика и вы прозреете от рассказов менеджеров о том, как они счастливы, что имеют в собственности квартиры застройщика, которого они представляют, а у самих в холодильнике на самом деле символ года повесился. :mrgreen:
quest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пристегните ремни https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/3/7236526/
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 23:50

  Унуноктий написав:пристегните ремни https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/3/7236526/

и ты туда же? слюнявчик не забудь пристегнуть - стошнить может..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:43

  galadriel написав:
  quest написав:70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения.


Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).

Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.

Чё-то я слишком офтоплю. :?

Я согласен с формулой 70/30, но могу добавить, что воспитание и эти 30 могут идти как в плюс, так и в минус. Хиппи, в свое время, были из достаточно обеспеченных семей, которые восстали против идеи работящего ослика - ценности, навязываемой родителями.
Много примеров детей из благополучных семей, на которых истратили тысячи слов, выросли не туда. Много детей со способностями из бедных семей, которых стимулировала зависть (самый бесполезный грех, как написали выше), вкалывали и прорвались.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 01:04

  quest написав:
  Долярчик написав:.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити! :mrgreen:
- а комуналь - ділили на всіх!

п. с.
- ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!

Прийдёт время, когда ваши дети будут так экономить, живя на старости у вас.
Это тоже самое, если бы на арендуемом вами месте, где вы торгуете, стала бы тёща и торговала бы своим товаром,экономя на аренде, а потом хвалилась бы, что зарабатывает больше вас.
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.

Стоимость квартиры это аренда за 10 лет. Плюс-минус. Еще нужно учесть, что Долярчик "снимал" у тещи комнату, а не отдельную квартиру. Это другая цена. Я бы оценил долю тещи в новой квартире в 40-50%. Тоже неплохой подарок.
Может Долярчик, как финансовый теперь человек, будет выплачивать ей аренду за ее часть в его квартире? Будет ей неплохая прибавка к пенсии.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 04:47

  Бывалый написав:
  proftpd66 написав:Амортизация ремонта совка? Ремонт надо будет делать 30к$+ в 2к за 8-14 лет. Там не будет 10%, все ремонт съест .


Вы неоднократно доказали, что сдача в аренду не ваша. Продайте свою прэлесть и идите в контрабас, наверное самое популярное ваше слово.

У меня есть квартира с ремонтом больше 15 лет, хуже район 5/5 а сдается за 9,5. А так конечно можно рассказывать за какие-то цифры если практики нет :lol:


https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 34594.html

есть новый дом ЖК Sky Hill

Код: Виділити все
Смарт-квартира 20 м в ЖК Sky Hill на Печерске со свежим ремонтом вмонтированой кухней, мебелью, техникой. По соседству Центральный Ботанический сад в 3 мин ходьбы и дома бизнес-класса, посольства. Красивый вид с окна ночью на освещенный Южный мост (когда нет листьев на деревьях) Новый кирпичный дом комфорт класса. Камеры видео наблюдения . ОСББ. МЕТРО Выдубичи 7 мин пешком М. Дружбы Народов 20 мин. пешком.
Идеальный вариант под бизнес. Под окнами тихо. Окна на частный сектор (старый дом) Солнечная сторона. Внизу комерческий этаж.


сдача 10к в месяц + коммуналка.
10к * 12 = 120к
объект 42к$ (1 019 417 грн • 2 100 $ за м²)

сложно сказать какая цена в гривне будет по курсу 28. Но прикинем цену в гривне эту же.
1019417%120к = 11% годовых в гривне!


Я как лох должен продать полтинник (50к) по 23, а если курс будет 30 через 1-5 лет? :)



ОВГЗ: 30-60% за 2 года (15-25%)
индекс фондовой биржи США, S&P-500: 35% в USD
депо овернайт - 12% + если словим ревальвация (20%); от очень большой суммы 15-20%.
депо капитализация - 12%-16%
бизнес - 7%-20% + рост клиентом


Банду геть!
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 05:07

  proftpd66 написав:индекс фондовой биржи США, S&P-500: 35% в USD
Банду геть!

Но есть момент: в любой момент -50% :)
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