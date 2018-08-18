Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Уну мой кумир, хоть у него и нет 24 квартиры под сдачу, но я верю: когда-нибудь будут!
Не сотвори себе кумира... Зато у него нет мамы,которая любит скорость А вообще зайдите в любой отдел продаж любого застройщика и вы прозреете от рассказов менеджеров о том, как они счастливы, что имеют в собственности квартиры застройщика, которого они представляют, а у самих в холодильнике на самом деле символ года повесился.
quest написав:70/30, где первое генетика, а второе окружающий социум, всё остальное, в том числе и ваше воспитание , не имеет никакого значения.
Сразу видно, что вам пох на детей (а херли - всё равно ничо не сделаешь).
Мои наблюдения показывают обратное (от осины не родятся апельсины) 80-воспитание/обстановка в семье, 20 - остальное. А хотите узнать обстановку в семье - посмотрите на поведение детей.
Чё-то я слишком офтоплю.
Я согласен с формулой 70/30, но могу добавить, что воспитание и эти 30 могут идти как в плюс, так и в минус. Хиппи, в свое время, были из достаточно обеспеченных семей, которые восстали против идеи работящего ослика - ценности, навязываемой родителями. Много примеров детей из благополучных семей, на которых истратили тысячи слов, выросли не туда. Много детей со способностями из бедных семей, которых стимулировала зависть (самый бесполезный грех, как написали выше), вкалывали и прорвались.
Долярчик написав:.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити! - а комуналь - ділили на всіх!
п. с. - ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!
Прийдёт время, когда ваши дети будут так экономить, живя на старости у вас. Это тоже самое, если бы на арендуемом вами месте, где вы торгуете, стала бы тёща и торговала бы своим товаром,экономя на аренде, а потом хвалилась бы, что зарабатывает больше вас. А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.
Стоимость квартиры это аренда за 10 лет. Плюс-минус. Еще нужно учесть, что Долярчик "снимал" у тещи комнату, а не отдельную квартиру. Это другая цена. Я бы оценил долю тещи в новой квартире в 40-50%. Тоже неплохой подарок. Может Долярчик, как финансовый теперь человек, будет выплачивать ей аренду за ее часть в его квартире? Будет ей неплохая прибавка к пенсии.
Смарт-квартира 20 м в ЖК Sky Hill на Печерске со свежим ремонтом вмонтированой кухней, мебелью, техникой. По соседству Центральный Ботанический сад в 3 мин ходьбы и дома бизнес-класса, посольства. Красивый вид с окна ночью на освещенный Южный мост (когда нет листьев на деревьях) Новый кирпичный дом комфорт класса. Камеры видео наблюдения . ОСББ. МЕТРО Выдубичи 7 мин пешком М. Дружбы Народов 20 мин. пешком. Идеальный вариант под бизнес. Под окнами тихо. Окна на частный сектор (старый дом) Солнечная сторона. Внизу комерческий этаж.
сдача 10к в месяц + коммуналка. 10к * 12 = 120к объект 42к$ (1 019 417 грн • 2 100 $ за м²)
сложно сказать какая цена в гривне будет по курсу 28. Но прикинем цену в гривне эту же. 1019417%120к = 11% годовых в гривне!
Я как лох должен продать полтинник (50к) по 23, а если курс будет 30 через 1-5 лет?
ОВГЗ: 30-60% за 2 года (15-25%) индекс фондовой биржи США, S&P-500: 35% в USD депо овернайт - 12% + если словим ревальвация (20%); от очень большой суммы 15-20%. депо капитализация - 12%-16% бизнес - 7%-20% + рост клиентом