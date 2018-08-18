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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2657265826592660

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 05:07

  Vlad442 написав:
  quest написав:
  Долярчик написав:.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити! :mrgreen:
- а комуналь - ділили на всіх!

п. с.
- ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!

Прийдёт время, когда ваши дети будут так экономить, живя на старости у вас.
Это тоже самое, если бы на арендуемом вами месте, где вы торгуете, стала бы тёща и торговала бы своим товаром,экономя на аренде, а потом хвалилась бы, что зарабатывает больше вас.
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.

Стоимость квартиры это аренда за 10 лет. Плюс-минус. Еще нужно учесть, что Долярчик "снимал" у тещи комнату, а не отдельную квартиру. Это другая цена. Я бы оценил долю тещи в новой квартире в 40-50%. Тоже неплохой подарок.
Может Долярчик, как финансовый теперь человек, будет выплачивать ей аренду за ее часть в его квартире? Будет ей неплохая прибавка к пенсии.

При умові,що ціна квартири за 10 років не змінилась.

Вам нагадати, скільки коштувала нерухомість в Києві 10 років назад?
А 12 років назад???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 05:11

  Frant написав:
Вам нагадати, скільки коштувала нерухомість в Києві 10 років назад?
А 12 років назад???

Я стал смотреть только 10 лет назад. Я молод. 12 лет назад я Летова на гитаре лабал и был счастлив :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 05:12

  Понаехал написав:
  proftpd66 написав:индекс фондовой биржи США, S&P-500: 35% в USD
Банду геть!

Но есть момент: в любой момент -50% :)


если квартира брать на 10 лет или на 20, то индекс можно брать, даже, и на 30 лет, стабильности больше.

лучше конечно после коррекции взять, которая, была в 2018 году. рост +35 если вложить после коррекции. упасть можно еще больше. Но он должен вырости позже.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 05:16

  proftpd66 написав:
если квартира брать на 10 лет или на 20, то индекс можно брать, даже, и на 30 лет, стабильности больше.

лучше конечно после коррекции взять, которая, была в 2018 году. рост +35 если вложить после коррекции. упасть можно еще больше. Но он должен вырости позже.

А на больше какой смысл брать индекс , если можно инвестировать в частные пенсионные фонды, оперирующие на насдак?
По поводу «после коррекции»- в теории все правильно, но жадность берет своё, а 401k очень вкусный ^_^
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 05:58

Понаехал

тогда эту тему можно закрывать? все в sp-500? :lol:
proftpd66
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  #<1 ... 2657265826592660
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