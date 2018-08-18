|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 04 січ, 2020 05:07
Vlad442 написав: quest написав: Долярчик написав:
.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити!
- а комуналь - ділили на всіх!
п. с.
- ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!
Прийдёт время, когда ваши дети будут так экономить, живя на старости у вас.
Это тоже самое, если бы на арендуемом вами месте, где вы торгуете, стала бы тёща и торговала бы своим товаром,экономя на аренде, а потом хвалилась бы, что зарабатывает больше вас.
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.
Стоимость квартиры это аренда за 10 лет. Плюс-минус. Еще нужно учесть, что Долярчик "снимал" у тещи комнату, а не отдельную квартиру. Это другая цена. Я бы оценил долю тещи в новой квартире в 40-50%. Тоже неплохой подарок.
Может Долярчик, как финансовый теперь человек, будет выплачивать ей аренду за ее часть в его квартире? Будет ей неплохая прибавка к пенсии.
При умові,що ціна квартири за 10 років не змінилась.
Вам нагадати, скільки коштувала нерухомість в Києві 10 років назад?
А 12 років назад???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20884
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 2152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 січ, 2020 05:11
Frant написав:
Вам нагадати, скільки коштувала нерухомість в Києві 10 років назад?
А 12 років назад???
Я стал смотреть только 10 лет назад. Я молод. 12 лет назад я Летова на гитаре лабал и был счастлив
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3615
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 січ, 2020 05:12
Понаехал написав: proftpd66 написав:
индекс фондовой биржи США, S&P-500: 35% в USD
Банду геть!
Но есть момент: в любой момент -50%
если квартира брать на 10 лет или на 20, то индекс можно брать, даже, и на 30 лет, стабильности больше.
лучше конечно после коррекции взять, которая, была в 2018 году. рост +35 если вложить после коррекции. упасть можно еще больше. Но он должен вырости позже.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1583
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 січ, 2020 05:16
proftpd66 написав:
если квартира брать на 10 лет или на 20, то индекс можно брать, даже, и на 30 лет, стабильности больше.
лучше конечно после коррекции взять, которая, была в 2018 году. рост +35 если вложить после коррекции. упасть можно еще больше. Но он должен вырости позже.
А на больше какой смысл брать индекс , если можно инвестировать в частные пенсионные фонды, оперирующие на насдак?
По поводу «после коррекции»- в теории все правильно, но жадность берет своё, а 401k очень вкусный ^_^
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3615
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 січ, 2020 05:58
Понаехал
тогда эту тему можно закрывать? все в sp-500?
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1583
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17379
|2770756
|
|
|461
|190287
|
П'ят 13 гру, 2019 07:17
Frant
|
|8
|9867
|
|