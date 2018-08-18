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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 січ, 2020 05:07
Vlad442 написав: quest написав: Долярчик написав:
.... ну, вона хоч якийсь подарок своїй доці мала б зробити!
- а комуналь - ділили на всіх!
п. с.
- ну, якщо б і не жили в її батьків, то жили б у моїх - теж було місце!
Прийдёт время, когда ваши дети будут так экономить, живя на старости у вас.
Это тоже самое, если бы на арендуемом вами месте, где вы торгуете, стала бы тёща и торговала бы своим товаром,экономя на аренде, а потом хвалилась бы, что зарабатывает больше вас.
А реально 7 лет аренды это и есть, купленная вами квартира или тёщины деньги.
Стоимость квартиры это аренда за 10 лет. Плюс-минус. Еще нужно учесть, что Долярчик "снимал" у тещи комнату, а не отдельную квартиру. Это другая цена. Я бы оценил долю тещи в новой квартире в 40-50%. Тоже неплохой подарок.
Может Долярчик, как финансовый теперь человек, будет выплачивать ей аренду за ее часть в его квартире? Будет ей неплохая прибавка к пенсии.
При умові,що ціна квартири за 10 років не змінилась.
Вам нагадати, скільки коштувала нерухомість в Києві 10 років назад?
А 12 років назад???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 04 січ, 2020 05:11
Frant написав:
Вам нагадати, скільки коштувала нерухомість в Києві 10 років назад?
А 12 років назад???
Я стал смотреть только 10 лет назад. Я молод. 12 лет назад я Летова на гитаре лабал и был счастлив
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Понаехал
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Додано: Суб 04 січ, 2020 05:12
Понаехал написав: proftpd66 написав:
индекс фондовой биржи США, S&P-500: 35% в USD
Банду геть!
Но есть момент: в любой момент -50%
если квартира брать на 10 лет или на 20, то индекс можно брать, даже, и на 30 лет, стабильности больше.
лучше конечно после коррекции взять, которая, была в 2018 году. рост +35 если вложить после коррекции. упасть можно еще больше. Но он должен вырости позже.
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proftpd66
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Додано: Суб 04 січ, 2020 05:16
proftpd66 написав:
если квартира брать на 10 лет или на 20, то индекс можно брать, даже, и на 30 лет, стабильности больше.
лучше конечно после коррекции взять, которая, была в 2018 году. рост +35 если вложить после коррекции. упасть можно еще больше. Но он должен вырости позже.
А на больше какой смысл брать индекс , если можно инвестировать в частные пенсионные фонды, оперирующие на насдак?
По поводу «после коррекции»- в теории все правильно, но жадность берет своё, а 401k очень вкусный ^_^
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Понаехал
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Додано: Суб 04 січ, 2020 05:58
Понаехал
тогда эту тему можно закрывать? все в sp-500?
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proftpd66
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Понаехал
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Додано: Суб 04 січ, 2020 08:48
Понаехал
Депозит в гривне был на карте 17% у шарика , сейчас 13, но много банков есть по 15%. С вычеткой налогов 12%.
Этот депо имеет смысл.
Я в конце лета часть гривне поменял на баксы, и мне один приятель предлагал купить контрабас по супер выгодной цене. Я просто купил у него в гривнах, так как новая почта доллары не принимает .
1) Если мы я менял гривну на бакси и наоборот , то был был спрэд при покупке и продаже .
2) или если срочный депо , который нельзя разорвать .
3) или если бы купил бетон , то нельзя было его сразу его продать чтобы оперировать деньгами.
А при свободной гривне получилось купить контрабас , по хорошей цене, он купил в США от 40к оптом и таком образом сделал хорошую цену , я тоже так иногда балуюсь , но сложно мониторить все товары чтобы сделать супер цену.
Когда сдача хаты в гривне идут 11%, и с амортизацией ремонта 5%-9%. В зависимости от метража , 2к соответственно дороже .
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proftpd66
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Додано: Суб 04 січ, 2020 08:59
proftpd66 написав:
Когда сдача хаты в гривне идут 11%, и с амортизацией ремонта 5%-9%. В зависимости от метража , 2к соответственно дороже .
Есть момент... я тарюсь в долгую в 401к и 529й. Отсюда и моя любовь к ванговым etf. В Украине счетов не имею вообще, на украинскую пенсию уже пофиг ибо 401к мое все.
Так проще жить. От квартир бы тоже избавился да здоровье подкачало в прошлом году... сейчас я вообще присматриваю землю в Колорадо. Хочу взять что-то около 250 акров где-то за. 70к под 4% годовых. Возможно сразу 2 участка если рядом
500 акров земли в штате с низким проперти такс - это то, что мне нужно. В идеале участок в 1000 акров к 50 годам. Хочу разводить бизонов и оленей лет до 65-70. Но все шаг за шагом.
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Понаехал
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Додано: Суб 04 січ, 2020 09:07
Понаехал написав: proftpd66 написав:
Когда сдача хаты в гривне идут 11%, и с амортизацией ремонта 5%-9%. В зависимости от метража , 2к соответственно дороже .
Есть момент... я тарюсь в долгую в 401к и 529й. Отсюда и моя любовь к ванговым etf. В Украине счетов не имею вообще, на украинскую пенсию уже пофиг ибо 401к мое все.
Так проще жить. От квартир бы тоже избавился да здоровье подкачало в прошлом году... сейчас я вообще присматриваю землю в Колорадо. Хочу взять что-то около 250 акров где-то за. 70к под 4% годовых. Возможно сразу 2 участка если рядом
500 акров земли в штате с низким проперти такс - это то, что мне нужно. В идеале участок в 1000 акров к 50 годам. Хочу разводить бизонов и оленей лет до 65-70. Но все шаг за шагом.
4% - это нищак. Штаты печатают 7% в год всей денежной массы .
И не давно ставка была в США 4%. Ихние облигации приносили такой доход. Можно купить казначейские вексиля с доходность около 7% и успешно продать через время . Там есть ньюанс .
Вместо того чтобы сдавать под 5% в гривне с учетом амортизации, можно вложиться в гос. долг США или в казначейские вексиля.
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proftpd66
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Додано: Суб 04 січ, 2020 09:14
proftpd66 написав:
4% - это нищак. Штаты печатают 7% в год всей денежной массы .
И не давно ставка была в США 4%. Ихние облигации приносили такой доход. Можно купить казначейские вексиля с дождем около 7% и успешно продать через время . Там есть ньюанс .
Вместо того чтобы сдавать под 5% в гривне, можно вложиться в гос. долг США или в казначейские вексиля.
Можно. А можно ещё таки пару центов сэкономить
мы ж все знаем что в кризис заваливают деньгами. Как следствие увидим и 1% и 2% ставки. Я пока решил подождать/подумать.
Я ж человек простой... меня интересует не ходовой товар в этот кризис... куски земли в Колорадо, студии в Питере на окраине, апарты и кондо в Пенсаколе и Майами
ПС с векселями не все так просто для физика
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Понаехал
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