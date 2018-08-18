Додано: Суб 04 січ, 2020 08:48

Понаехал



Депозит в гривне был на карте 17% у шарика , сейчас 13, но много банков есть по 15%. С вычеткой налогов 12%.



Этот депо имеет смысл.

Я в конце лета часть гривне поменял на баксы, и мне один приятель предлагал купить контрабас по супер выгодной цене. Я просто купил у него в гривнах, так как новая почта доллары не принимает .





1) Если мы я менял гривну на бакси и наоборот , то был был спрэд при покупке и продаже .

2) или если срочный депо , который нельзя разорвать .

3) или если бы купил бетон , то нельзя было его сразу его продать чтобы оперировать деньгами.



А при свободной гривне получилось купить контрабас , по хорошей цене, он купил в США от 40к оптом и таком образом сделал хорошую цену , я тоже так иногда балуюсь , но сложно мониторить все товары чтобы сделать супер цену.



Когда сдача хаты в гривне идут 11%, и с амортизацией ремонта 5%-9%. В зависимости от метража , 2к соответственно дороже .