А можно сначала вексЕль без ошибки научиться писать?proftpd66 написав:Понаехал написав:
Есть момент... я тарюсь в долгую в 401к и 529й. Отсюда и моя любовь к ванговым etf. В Украине счетов не имею вообще, на украинскую пенсию уже пофиг ибо 401к мое все. Так проще жить. От квартир бы тоже избавился да здоровье подкачало в прошлом году... сейчас я вообще присматриваю землю в Колорадо. Хочу взять что-то около 250 акров где-то за. 70к под 4% годовых. Возможно сразу 2 участка если рядом 500 акров земли в штате с низким проперти такс - это то, что мне нужно. В идеале участок в 1000 акров к 50 годам. Хочу разводить бизонов и оленей лет до 65-70. Но все шаг за шагом.
4% - это нищак. Штаты печатают 7% в год всей денежной массы .
И не давно ставка была в США 4%. Ихние облигации приносили такой доход. Можно купить казначейские вексиля с доходность около 7% и успешно продать через время . Там есть ньюанс .
Вместо того чтобы сдавать под 5% в гривне с учетом амортизации, можно вложиться в гос. долг США или в казначейские вексиля.
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