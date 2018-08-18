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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2658265926602661

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 282
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
41
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Понаехал написав:
  proftpd66 написав:Когда сдача хаты в гривне идут 11%, и с амортизацией ремонта 5%-9%. В зависимости от метража , 2к соответственно дороже .

Есть момент... я тарюсь в долгую в 401к и 529й. Отсюда и моя любовь к ванговым etf. В Украине счетов не имею вообще, на украинскую пенсию уже пофиг ибо 401к мое все. :) Так проще жить. От квартир бы тоже избавился да здоровье подкачало в прошлом году... сейчас я вообще присматриваю землю в Колорадо. Хочу взять что-то около 250 акров где-то за. 70к под 4% годовых. Возможно сразу 2 участка если рядом :) 500 акров земли в штате с низким проперти такс - это то, что мне нужно. В идеале участок в 1000 акров к 50 годам. Хочу разводить бизонов и оленей лет до 65-70. Но все шаг за шагом.


4% - это нищак. Штаты печатают 7% в год всей денежной массы .

И не давно ставка была в США 4%. Ихние облигации приносили такой доход. Можно купить казначейские вексиля с доходность около 7% и успешно продать через время . Там есть ньюанс .

Вместо того чтобы сдавать под 5% в гривне с учетом амортизации, можно вложиться в гос. долг США или в казначейские вексиля.
А можно сначала вексЕль без ошибки научиться писать?

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