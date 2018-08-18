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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 січ, 2020 00:58
change_pm написав: PS4 написав:
Их уже и так немерено в Киеве
К 2050 году население в Киеве ожидается на уоовне 15млн чел, основными эмигрантами будут индусы, иранцы и подобные мусульмане
Т.е. исходя из их прогноза, население Украины будет сокращаться. Про Киев ничего, но думаю в 2 раза не вырастет при открытых границах.
Вопрос к вам, Унуноктий , зачем вы в свете такой демографии вкладываетесь в Киев? Во что верите? И какая стратегия? Купить и держать? Как долго держать?
Еще вам вопрос, сколько раз за последние 100 лет ваша семья теряла все накопления? Верите, что снаряд два раза в одну воронку не падает?
зы. Моя семья теряла 4 раза. Две мировые с революцией, развал Совка, отжим Донбасса. Причем моя семья из местных в ..ном поколении, не понаехи из рашки. В свете развала запорожской Сечи перебрались в свое время в степь донбасскую в 18 веке.
урбанизация 0,5% в год
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Додано: Вів 07 січ, 2020 01:11
artlife написав: investorkiev написав: artlife написав:
Я говорю от нынешнего уровня. Мы на уровне Бухареста, Риги, Софии. Откуда взяться топливу для ракеты?
Смотрим на цены Бухареста, и опа-на, даже по сайту Нумбео нам еще расти на +35%.
Хотя по ощущениям, на все +50%
Не знаю, как там по Вашим ощущениям, но глядя на некоторые фундаментальные показатели, мы сильно переоценены.
2018 Romania GDP per capita: 11.534,90 USD
2018 Ukraine GDP per capita: 3.110,20 USD
Да, скажите еще что-нибудь про цыганских нищебродов.
первичка дешевле будет только при девале и то не долго
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Додано: Вів 07 січ, 2020 08:24
investorkiev написав: flyman написав:
Як тільки буде нова криза та зп. в $ складуться вдвоє, так оренда складеться в два рази в $, а м2 КРЖН присяде на 1/3 з лагом.
І шанси такого чорного лебедя високі.
Да ладно, я ж постил фотки с экспертной панели с видными экономистами (Маркарова, Кухар этс), где они в один голос говорили: крызы в 2020 не будет.
Так что время на полет в первом классе с расслабленными булками у нас есть.
2021?
Крізамінет
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 07 січ, 2020 08:29
CRUSADER написав:
Скажу по своему бизнесу. Румыны намного живее и умнее нас. Раза в полтора минимум. Мы пока ещё Болгарию не догнали.
Не скажу что умнее.
Просто работает много мигрантов в Германии и шлют еврики в Румынию.
А так цыганский менталитет.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 07 січ, 2020 09:24
Хомякоид написав: CRUSADER написав:
Скажу по своему бизнесу. Румыны намного живее и умнее нас. Раза в полтора минимум. Мы пока ещё Болгарию не догнали.
Не скажу что умнее.
Просто работает много мигрантов в Германии и шлют еврики в Румынию.
А так цыганский менталитет.
Только вернулся из Румынии. Дороги у них отличные. Рестораны и заправки у нас лучше. Села менее депрессивные чем у нас. Застройка в городах чуть свежее и чуть лучше выглядит чем у нас. На улицах, даже на окраинах городов, заметно чище и менее депрессивно. Но в целом восточная часть Румынии похожа на Украину.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 09:44
airmax78 написав: Хомякоид написав: CRUSADER написав:
Скажу по своему бизнесу. Румыны намного живее и умнее нас. Раза в полтора минимум. Мы пока ещё Болгарию не догнали.
Не скажу что умнее.
Просто работает много мигрантов в Германии и шлют еврики в Румынию.
А так цыганский менталитет.
Только вернулся из Румынии. Дороги у них отличные. Рестораны и заправки у нас лучше. Села менее депрессивные чем у нас. Застройка в городах чуть свежее и чуть лучше выглядит чем у нас. На улицах, даже на окраинах городов, заметно чище и менее депрессивно. Но в целом восточная часть Румынии похожа на Украину.
Я писал про це ще 7 років назад, до війни(((
Зачухана колись Румунія виглядала в 2013 краще , ніж розвинута колись Україна!
З тих пір розрив лише збільшується;
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 07 січ, 2020 09:50, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 07 січ, 2020 09:46
Хомякоид написав: CRUSADER написав:
Скажу по своему бизнесу. Румыны намного живее и умнее нас. Раза в полтора минимум. Мы пока ещё Болгарию не догнали.
Не скажу что умнее.
Просто работает много мигрантов в Германии и шлют еврики в Румынию.
А так цыганский менталитет.
Ха ха)))
Укро бидло еліта , як і керівництво Московії - не ставить собі за мету догнати і перегнати!
Їх мета - шатрати гроші з цієї території!
Доки не закінчаться ресурси!
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Додано: Вів 07 січ, 2020 09:48
investorkiev написав:
Kiev
Buy Apartment Price
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre 1,863.75 $
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre 907.23 $
Как видим, даже по этому сайту, цены в спальных районах в Киеве должны еще вырасти на +35% чтобы сравняться с Бухарестом.
Навіть не мрійте!
Україні до Румунії - як до неба рачки!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 07 січ, 2020 09:53
artlife написав:
При деградации периферии, центр будет также деградировать. Киев выполняет роль административного, финансового, юридического и т.д. центра, обслуживающего регионы. При ж*пе в регионах никакого перетока в Киев не будет, а будет такая же ж*па, только с небольшой задержкой.
Выросла ли вдвое Рига, София, Бухарест? С какого перепуга должен расти Киев?
Сейчас я даже не представляю, что должно произойти, чтобы сломался этот тренд на многолетнее тягомотное болтание вокруг нынешнего уровня.
Якби Україну окупували би німці, шведи чи англічани - тоді почалось би зростання економіки і наведення порядку. Навіть заради вивозу ресурсів звідти.
Я напишу 1001 раз: укро бидло еліта тупа як пробка, вміє лише красти. Тому нічого хорошого від неї чекати не варто. Особливо від клоуна і квартальникіа на провідних посадах.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 09:56
investorkiev написав: artlife написав:
Не знаю, как там по Вашим ощущениям, но глядя на некоторые фундаментальные показатели, мы сильно переоценены.
2018 Romania GDP per capita: 11.534,90 USD
2018 Ukraine GDP per capita: 3.110,20 USD
Да, скажите еще что-нибудь про цыганских нищебродов.
Вы сами в Румынии были? Натуральные нищеброды. Хотя и живенькие в плане малого бизнеса.
Вы же умом понимаете, что румыны НЕ богаче украинцев в 3 раза?
Тут некорректные подсчеты. Либо у нас слишком большая доля экономики в тени, а румыны просто больше налогов платят, либо у нас в стране намного меньше населения, поэтому ВВП на душу оставшихся в стране больше на самом деле, чем дает официальная статистика.
Убога донецька Натаха, сядь в туристичний автобус і проїдь Румунією. Потім обговоримо їхній рівень промисловості і життя.
Можеш також проїхати туристичним автобусом по Польщі. По їхній провінції.
Добре там, де не було СРСР і росіян-московитів!і чим довше їх там не було, тим краще!
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