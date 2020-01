Додано: Вів 07 січ, 2020 12:40

asti написав: Камрады, прошу совета и напутствия!

Как максимально обезопасить себя при покупки вторички?

Одни говорят, что одного нотариуса в этом деле недостаточно и надо обращаться в юрфирму чтобы всё проверили. Другие утверждают, что и нотариуса хватит. Так как быть?

