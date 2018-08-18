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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2668266926702671

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:30

  artlife написав:Не знаю, как там по Вашим ощущениям, но глядя на некоторые фундаментальные показатели, мы сильно переоценены. :wink:

2018 Romania GDP per capita: 11.534,90 USD
2018 Ukraine GDP per capita: 3.110,20 USD

Да, скажите еще что-нибудь про цыганских нищебродов. :wink:

А еще:
У 2018 році в Румунії було вироблено приблизно 476 000 автомобілів


У 2018 році в Україні було вироблено приблизно 5 660 автомобілів
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:[quote="4835779:CRUSADER"]Скажу по своему бизнесу. Румыны намного живее и умнее нас. Раза в полтора минимум. Мы пока ещё Болгарию не догнали.


Не скажу что умнее.
Просто работает много мигрантов в Германии и шлют еврики в Румынию.
А так цыганский менталитет.

Только вернулся из Румынии. Дороги у них отличные. Рестораны и заправки у нас лучше. Села менее депрессивные чем у нас. Застройка в городах чуть свежее и чуть лучше выглядит чем у нас. На улицах, даже на окраинах городов, заметно чище и менее депрессивно. Но в целом восточная часть Румынии похожа на Украину.

Я писал про це ще 7 років назад, до війни(((
Зачухана колись Румунія виглядала в 2013 краще , ніж розвинута колись Україна!
З тих пір розрив лише збільшується;[/quote] Всего то борьба с коррупцией нормальная. У нас тоже так будет. Слава Зеленскому!

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 10:58

  BIGor написав:
  artlife написав:Не знаю, как там по Вашим ощущениям, но глядя на некоторые фундаментальные показатели, мы сильно переоценены. :wink:

2018 Romania GDP per capita: 11.534,90 USD
2018 Ukraine GDP per capita: 3.110,20 USD

Да, скажите еще что-нибудь про цыганских нищебродов. :wink:

А еще:
У 2018 році в Румунії було вироблено приблизно 476 000 автомобілів


У 2018 році в Україні було вироблено приблизно 5 660 автомобілів

Є ще чудова порівняльна стаття, на сайті Петро і Мазепа, "Україна vs УРСР". Україна донині не вийшла на рівень ВВП 1991 року.
Така у нас укро-їліта.

Щодо зеКоманди і "боротьби з корупцією" з Оману і шляхом обману. Укро-машинобудування продовжує дегенерувати. Тому ніякого економічного підйому немає і не може бути.
Зарплати виросли лише тому, що прості роботяги їдуть геть звідси , працювати в сусідні країни. Знайти кваліфікованого і працелюбного кадра на укро-ЗП - вже ж проб лемою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слышали про Римский клуб?
Величайшие умы современности недавно выпустили доклад относительно будущего планеты.
https://politcom.org.ua/rimskij-klub-ju ... ad-verdik/
Вот самые интересные моменты:

Будущее человечества связано с городами. Двести лет назад существовал один город-миллионер — Лондон, сейчас таких три сотни, включая двадцать два с населением более десяти миллионов. Переезжая в города люди начинают потреблять в четыре раза больше ресурсов.

Круговая логика заменит линейную — производимые предметы будут оптимизированы для ремонта и повторного использования. Даже в сфере недвижимости на смену эксклюзивному владению придёт модель услуги и совместного использования.


Так что лендлордов ждет процветание!!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:16

Все Карпаты забиты молдаванами и румынами на праздники
Приезахали к на отдыхать - потому что у нас шара
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:26

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  CRUSADER написав:Скажу по своему бизнесу. Румыны намного живее и умнее нас. Раза в полтора минимум. Мы пока ещё Болгарию не догнали.


Не скажу что умнее.
Просто работает много мигрантов в Германии и шлют еврики в Румынию.
А так цыганский менталитет.

Ха ха)))
Укро бидло еліта , як і керівництво Московії - не ставить собі за мету догнати і перегнати!
Їх мета - шатрати гроші з цієї території!
Доки не закінчаться ресурси!

І що далі, нарід сотворить нову иліту: чесну, порядну, хвахову?
Який нарід - така иліта.
Вільнолюдь вибрав клоуна і сі тащит
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:36

  investorkiev написав:Слышали про Римский клуб?
Величайшие умы современности недавно выпустили доклад относительно будущего планеты.
https://politcom.org.ua/rimskij-klub-ju ... ad-verdik/
Вот самые интересные моменты:

Будущее человечества связано с городами. Двести лет назад существовал один город-миллионер — Лондон, сейчас таких три сотни, включая двадцать два с населением более десяти миллионов. Переезжая в города люди начинают потреблять в четыре раза больше ресурсов.

Круговая логика заменит линейную — производимые предметы будут оптимизированы для ремонта и повторного использования. Даже в сфере недвижимости на смену эксклюзивному владению придёт модель услуги и совместного использования.


Так что лендлордов ждет процветание!!

viewtopic.php?p=4835827#p4835827

  Pupsik написав:
  andrein написав:Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года увеличилась на 16,4% к октябрю-2019 и составила 55,1 млрд грн (без учета электроэнергии). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госстат.

В ноябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы.

Украинец хитрый.Доллар дёшево не сдаст на коммуналку. :)


можна і інший висновок зробити...- не варто чекати ракету в ситуації коли людям нема чим платити за житлово-комунальні послуги...

П.С.

Мировая экономика в ближайшие годы будет расти медленнее средних показателей 21-го века
Так считают эксперты консалтингового агентства PwC. Рост в этом году, по их оценке, составит менее 3,5%. Основным двигателем мировой экономики специалисты называют сферу услуг. (С)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 12:40

  asti написав:Камрады, прошу совета и напутствия!
Как максимально обезопасить себя при покупки вторички?
Одни говорят, что одного нотариуса в этом деле недостаточно и надо обращаться в юрфирму чтобы всё проверили. Другие утверждают, что и нотариуса хватит. Так как быть?
Поделитесь опытом плиз.


Можно значительно снизить вероятность возникновения возможных проблем - см.личку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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