Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:[quote="4835779:CRUSADER"]Скажу по своему бизнесу. Румыны намного живее и умнее нас. Раза в полтора минимум. Мы пока ещё Болгарию не догнали.
Не скажу что умнее. Просто работает много мигрантов в Германии и шлют еврики в Румынию. А так цыганский менталитет.
Только вернулся из Румынии. Дороги у них отличные. Рестораны и заправки у нас лучше. Села менее депрессивные чем у нас. Застройка в городах чуть свежее и чуть лучше выглядит чем у нас. На улицах, даже на окраинах городов, заметно чище и менее депрессивно. Но в целом восточная часть Румынии похожа на Украину.
Я писал про це ще 7 років назад, до війни((( Зачухана колись Румунія виглядала в 2013 краще , ніж розвинута колись Україна! З тих пір розрив лише збільшується;[/quote] Всего то борьба с коррупцией нормальная. У нас тоже так будет. Слава Зеленскому!
artlife написав:Не знаю, как там по Вашим ощущениям, но глядя на некоторые фундаментальные показатели, мы сильно переоценены.
2018 Romania GDP per capita: 11.534,90 USD 2018 Ukraine GDP per capita: 3.110,20 USD
Да, скажите еще что-нибудь про цыганских нищебродов.
А еще:
У 2018 році в Румунії було вироблено приблизно 476 000 автомобілів
У 2018 році в Україні було вироблено приблизно 5 660 автомобілів
Є ще чудова порівняльна стаття, на сайті Петро і Мазепа, "Україна vs УРСР". Україна донині не вийшла на рівень ВВП 1991 року. Така у нас укро-їліта.
Щодо зеКоманди і "боротьби з корупцією" з Оману і шляхом обману. Укро-машинобудування продовжує дегенерувати. Тому ніякого економічного підйому немає і не може бути. Зарплати виросли лише тому, що прості роботяги їдуть геть звідси , працювати в сусідні країни. Знайти кваліфікованого і працелюбного кадра на укро-ЗП - вже ж проб лемою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Будущее человечества связано с городами. Двести лет назад существовал один город-миллионер — Лондон, сейчас таких три сотни, включая двадцать два с населением более десяти миллионов. Переезжая в города люди начинают потреблять в четыре раза больше ресурсов.
Круговая логика заменит линейную — производимые предметы будут оптимизированы для ремонта и повторного использования. Даже в сфере недвижимости на смену эксклюзивному владению придёт модель услуги и совместного использования.
Будущее человечества связано с городами. Двести лет назад существовал один город-миллионер — Лондон, сейчас таких три сотни, включая двадцать два с населением более десяти миллионов. Переезжая в города люди начинают потреблять в четыре раза больше ресурсов.
Круговая логика заменит линейную — производимые предметы будут оптимизированы для ремонта и повторного использования. Даже в сфере недвижимости на смену эксклюзивному владению придёт модель услуги и совместного использования.
andrein написав:Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года увеличилась на 16,4% к октябрю-2019 и составила 55,1 млрд грн (без учета электроэнергии). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госстат.
В ноябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,4 млрд грн, что составило 48,5% начисленной за этот месяц суммы.
Украинец хитрый.Доллар дёшево не сдаст на коммуналку.
можна і інший висновок зробити...- не варто чекати ракету в ситуації коли людям нема чим платити за житлово-комунальні послуги...
П.С.
Мировая экономика в ближайшие годы будет расти медленнее средних показателей 21-го века Так считают эксперты консалтингового агентства PwC. Рост в этом году, по их оценке, составит менее 3,5%. Основным двигателем мировой экономики специалисты называют сферу услуг. (С)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
asti написав:Камрады, прошу совета и напутствия! Как максимально обезопасить себя при покупки вторички? Одни говорят, что одного нотариуса в этом деле недостаточно и надо обращаться в юрфирму чтобы всё проверили. Другие утверждают, что и нотариуса хватит. Так как быть? Поделитесь опытом плиз.
Можно значительно снизить вероятность возникновения возможных проблем - см.личку.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. https://youtu.be/lqASlj09NEQ