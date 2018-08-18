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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2673267426752676>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:26

  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:Напомню.
Ипотека...
Рынок земли...
Остановка строек...

Вот три всадника ценокалипсиса (резкого роста цен на КРЖН, еще известного как РАКЕТА).

Видим все больше подтверждений их пришествия в 2020


:mrgreen: я был у Мальвины в гостях, она снимает в Софиевской Бощаговке, возле Вишневого клубный дом. Более менее все супер. Такси 2$ (50грн) на метро Теремки. 130грн-170грн на Дружбы Народов или КПИ. Вместо покупки ракеты по 100к-200к$, можно взять евробляху или электрокар. Или такси по 2$

мы тоже за это, пусть таких побольше будет



Я ранее писал что на Армняской 6, это на против мусорного завода и станции с отходами с канализации новый ЖК от Ковальской нерухомости. Там на улице стоят S-классы и CADILLAC. Люди купили на окраине тем что сэкономили на авто. Правда в чем смысл не понятно.

Еще одна подружка купила Вольваген Пассат новый, он оносится в категорию премиум Uber Black, много переписывались у мамбе, она меня подвезла из центра на Позняки к себе же на Позняки :) Если работать в центре, то можно было взят что-то в центре, но взяла тачку Вольваген Пассат. Новый стояит 35к-42к. Вместо тачки можно было бы взять что-то в центре реально! :!: Но люди выбрали тачку в не квартиру.

:roll: теория не верная что люди возьмут недвигу по очень дорогой цене.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 січ, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:27

Тесла на 3 ярда дешевле VAG. Это менее 4% разницы. Дальше только Тойота. Капец какой-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:35

  airmax78 написав:Тесла на 3 ярда дешевле VAG. Это менее 4% разницы. Дальше только Тойота. Капец какой-то.


так это может означать что я смогу выхватить на шару Туарег дизельный или нет??

я хочу быть как та телка на пассате за 40куе, которая живет на Армянской 6 и знакомится в мамбе
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:44

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Тесла на 3 ярда дешевле VAG. Это менее 4% разницы. Дальше только Тойота. Капец какой-то.


так это может означать что я смогу выхватить на шару Туарег дизельный или нет??

я хочу быть как та телка на пассате за 40куе, которая живет на Армянской 6 и знакомится в мамбе

Вчера на грани банкротства, сегодня - вторая по стоимости автомобильная компания в мире. С долей рынка 0.хрен десятых. Мир сошел с ума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:46

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Тесла на 3 ярда дешевле VAG. Это менее 4% разницы. Дальше только Тойота. Капец какой-то.


так это может означать что я смогу выхватить на шару Туарег дизельный или нет??

я хочу быть как та телка на пассате за 40куе, которая живет на Армянской 6 и знакомится в мамбе

Вчера на грани банкротства, сегодня - вторая по стоимости автомобильная компания в мире. С долей рынка 0.хрен десятых. Мир сошел с ума.

это лирика, шо там с туарегом по дешевке?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:02

  airmax78 написав:Вчера на грани банкротства, сегодня - вторая по стоимости автомобильная компания в мире. С долей рынка 0.хрен десятых. Мир сошел с ума.

Если вы чего-то не понимаете, это не значит, что все сошли с ума. Шорт флоат был больше 20%, цену разгоняют шортисты, потому что их убытки не ограничены по сути во время роста. Слишком многие поверили в банкротство :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:02

  investorkiev написав:это лирика, шо там с туарегом по дешевке?


Нема нихрена по дешевке. Я на своём проходил то перед НГ, пока мне масло меняли ждал и манагер начал мне чесать давайте ваш туарег мы заберём а вы за доплату не желаете ли пересесть на новый туарег? Я как бы и не против, но если пересаживаться то только на нормальную комплектацию, а лучше на r-line, такой как раз стоял в салоне, ахеренный, нарядный, мне очень понравился, только ценник под 95 куе :(
Вообщем дизельные от 70 куе в простой комплектации до 95куе в нормальной. Что то не особо дёшево :)

Всех с Новым годом!!!!
Всем успехов, счастья и благополучия!!!
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:[quote="4835984:investorkiev"]Напомню.
Ипотека...
Рынок земли...
Остановка строек...

Вот три всадника ценокалипсиса (резкого роста цен на КРЖН, еще известного как РАКЕТА).

Видим все больше подтверждений их пришествия в 2020


:mrgreen: я был у Мальвины в гостях, она снимает в Софиевской Бощаговке, возле Вишневого клубный дом. Более менее все супер. Такси 2$ (50грн) на метро Теремки. 130грн-170грн на Дружбы Народов или КПИ. Вместо покупки ракеты по 100к-200к$, можно взять евробляху или электрокар. Или такси по 2$

мы тоже за это, пусть таких побольше будет



Я ранее писал что на Армняской 6, это на против мусорного завода и станции с отходами с канализации новый ЖК от Ковальской нерухомости. Там на улице стоят S-классы и CADILLAC. Люди купили на окраине тем что сэкономили на авто. Правда в чем смысл не понятно.

Еще одна подружка купила Вольваген Пассат новый, он оносится в категорию премиум Uber Black, много переписывались у мамбе, она меня подвезла из центра на Позняки к себе же на Позняки :) Если работать в центре, то можно было взят что-то в центре, но взяла тачку Вольваген Пассат. Новый стояит 35к-42к. Вместо тачки можно было бы взять что-то в центре реально! :!: Но люди выбрали тачку в не квартиру.

:roll: теория не верная что люди возьмут недвигу по очень дорогой цене.[/quote] Так мы же не спорим что нет дыбилов, на них вся надежда.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  investorkiev написав:это лирика, шо там с туарегом по дешевке?


Нема нихрена по дешевке. Я на своём проходил то перед НГ, пока мне масло меняли ждал и манагер начал мне чесать давайте ваш туарег мы заберём а вы за доплату не желаете ли пересесть на новый туарег? Я как бы и не против, но если пересаживаться то только на нормальную комплектацию, а лучше на r-line, такой как раз стоял в салоне, ахеренный, нарядный, мне очень понравился, только ценник под 95 куе :(
Вообщем дизельные от 70 куе в простой комплектации до 95куе в нормальной. Что то не особо дёшево :)

Всех с Новым годом!!!!
Всем успехов, счастья и благополучия!!!
Куда катится мир, Мазда дороже Тойоты, Фольксваген дороже БМВ.

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Унуноктий
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