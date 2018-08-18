Додано: Вів 07 січ, 2020 22:11

proftpd66 написав: Унуноктий написав: proftpd66 написав: [quote="4835984:investorkiev"]Напомню.

Ипотека...

Рынок земли...

Остановка строек...



Вот три всадника ценокалипсиса (резкого роста цен на КРЖН, еще известного как РАКЕТА).



Видим все больше подтверждений их пришествия в 2020 [quote="4835984:investorkiev"]Напомню.Ипотека...Рынок земли...Остановка строек...Вот три всадника ценокалипсиса (резкого роста цен на КРЖН, еще известного как РАКЕТА).Видим все больше подтверждений их пришествия в 2020



я был у Мальвины в гостях, она снимает в Софиевской Бощаговке, возле Вишневого клубный дом. Более менее все супер. Такси 2$ (50грн) на метро Теремки. 130грн-170грн на Дружбы Народов или КПИ. Вместо покупки ракеты по 100к-200к$, можно взять евробляху или электрокар. Или такси по 2$ я был у Мальвины в гостях, она снимает в Софиевской Бощаговке, возле Вишневого клубный дом. Более менее все супер. Такси 2$ (50грн) на метро Теремки. 130грн-170грн на Дружбы Народов или КПИ. Вместо покупки ракеты по 100к-200к$, можно взять евробляху или электрокар. Или такси по 2$

мы тоже за это, пусть таких побольше будет мы тоже за это, пусть таких побольше будет

Я ранее писал что на Армняской 6, это на против мусорного завода и станции с отходами с канализации новый. Люди купили на окраине тем что сэкономили на авто. Правда в чем смысл не понятно.Еще одна подружка купила, он оносится в категорию премиум Uber Black, много переписывались у мамбе, она меня подвезла из центра на Позняки к себе же на ПознякиЕсли работать в центре, то можно было взят что-то в центре, но взяла тачку Вольваген Пассат.. Вместо тачки можно было бы взять что-то в центре реально!Но люди выбрали тачку в не квартиру.теория не верная что люди возьмут недвигу по очень дорогой цене.[/quote] Так мы же не спорим что нет дыбилов, на них вся надежда.Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk