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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 січ, 2020 20:21
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Унуноктий
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:26
Унуноктий написав: proftpd66 написав: investorkiev написав:
Напомню.
Ипотека...
Рынок земли...
Остановка строек...
Вот три всадника ценокалипсиса (резкого роста цен на КРЖН, еще известного как РАКЕТА).
Видим все больше подтверждений их пришествия в 2020
я был у Мальвины в гостях, она снимает в Софиевской Бощаговке, возле Вишневого клубный дом. Более менее все супер. Такси 2$ (50грн) на метро Теремки. 130грн-170грн на Дружбы Народов или КПИ. Вместо покупки ракеты по 100к-200к$, можно взять евробляху или электрокар. Или такси по 2$
мы тоже за это, пусть таких побольше будет
Я ранее писал что на Армняской 6, это на против мусорного завода и станции с отходами с канализации новый ЖК от Ковальской нерухомости
. Там на улице стоят S-классы и CADILLAC
. Люди купили на окраине тем что сэкономили на авто. Правда в чем смысл не понятно.
Еще одна подружка купила Вольваген Пассат новый
, он оносится в категорию премиум Uber Black, много переписывались у мамбе, она меня подвезла из центра на Позняки к себе же на Позняки
Если работать в центре, то можно было взят что-то в центре, но взяла тачку Вольваген Пассат. Новый стояит 35к-42к
. Вместо тачки можно было бы взять что-то в центре реально!
Но люди выбрали тачку в не квартиру.
теория не верная что люди возьмут недвигу по очень дорогой цене.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Вів 07 січ, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:27
Тесла на 3 ярда дешевле VAG. Это менее 4% разницы. Дальше только Тойота. Капец какой-то.
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airmax78
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:35
airmax78 написав:
Тесла на 3 ярда дешевле VAG. Это менее 4% разницы. Дальше только Тойота. Капец какой-то.
так это может означать что я смогу выхватить на шару Туарег дизельный или нет??
я хочу быть как та телка на пассате за 40куе, которая живет на Армянской 6 и знакомится в мамбе
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investorkiev
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:44
investorkiev написав: airmax78 написав:
Тесла на 3 ярда дешевле VAG. Это менее 4% разницы. Дальше только Тойота. Капец какой-то.
так это может означать что я смогу выхватить на шару Туарег дизельный или нет??
я хочу быть как та телка на пассате за 40куе, которая живет на Армянской 6 и знакомится в мамбе
Вчера на грани банкротства, сегодня - вторая по стоимости автомобильная компания в мире. С долей рынка 0.хрен десятых. Мир сошел с ума.
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airmax78
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Додано: Вів 07 січ, 2020 20:46
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Тесла на 3 ярда дешевле VAG. Это менее 4% разницы. Дальше только Тойота. Капец какой-то.
так это может означать что я смогу выхватить на шару Туарег дизельный или нет??
я хочу быть как та телка на пассате за 40куе, которая живет на Армянской 6 и знакомится в мамбе
Вчера на грани банкротства, сегодня - вторая по стоимости автомобильная компания в мире. С долей рынка 0.хрен десятых. Мир сошел с ума.
это лирика, шо там с туарегом по дешевке?
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investorkiev
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Додано: Вів 07 січ, 2020 21:02
airmax78 написав:
Вчера на грани банкротства, сегодня - вторая по стоимости автомобильная компания в мире. С долей рынка 0.хрен десятых. Мир сошел с ума.
Если вы чего-то не понимаете, это не значит, что все сошли с ума. Шорт флоат был больше 20%, цену разгоняют шортисты, потому что их убытки не ограничены по сути во время роста. Слишком многие поверили в банкротство
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:02
investorkiev написав:
это лирика, шо там с туарегом по дешевке?
Нема нихрена по дешевке. Я на своём проходил то перед НГ, пока мне масло меняли ждал и манагер начал мне чесать давайте ваш туарег мы заберём а вы за доплату не желаете ли пересесть на новый туарег? Я как бы и не против, но если пересаживаться то только на нормальную комплектацию, а лучше на r-line, такой как раз стоял в салоне, ахеренный, нарядный, мне очень понравился, только ценник под 95 куе
Вообщем дизельные от 70 куе в простой комплектации до 95куе в нормальной. Что то не особо дёшево
Всех с Новым годом!!!!
Всем успехов, счастья и благополучия!!!
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:11
proftpd66 написав: Унуноктий написав: proftpd66 написав:
[quote="4835984:investorkiev"]Напомню.
Ипотека...
Рынок земли...
Остановка строек...
Вот три всадника ценокалипсиса (резкого роста цен на КРЖН, еще известного как РАКЕТА).
Видим все больше подтверждений их пришествия в 2020
я был у Мальвины в гостях, она снимает в Софиевской Бощаговке, возле Вишневого клубный дом. Более менее все супер. Такси 2$ (50грн) на метро Теремки. 130грн-170грн на Дружбы Народов или КПИ. Вместо покупки ракеты по 100к-200к$, можно взять евробляху или электрокар. Или такси по 2$
мы тоже за это, пусть таких побольше будет
Я ранее писал что на Армняской 6, это на против мусорного завода и станции с отходами с канализации новый ЖК от Ковальской нерухомости
. Там на улице стоят S-классы и CADILLAC
. Люди купили на окраине тем что сэкономили на авто. Правда в чем смысл не понятно.
Еще одна подружка купила Вольваген Пассат новый
, он оносится в категорию премиум Uber Black, много переписывались у мамбе, она меня подвезла из центра на Позняки к себе же на Позняки
Если работать в центре, то можно было взят что-то в центре, но взяла тачку Вольваген Пассат. Новый стояит 35к-42к
. Вместо тачки можно было бы взять что-то в центре реально!
Но люди выбрали тачку в не квартиру.
теория не верная что люди возьмут недвигу по очень дорогой цене.[/quote] Так мы же не спорим что нет дыбилов, на них вся надежда.
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Унуноктий
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Додано: Вів 07 січ, 2020 22:14
Жека79 написав: investorkiev написав:
это лирика, шо там с туарегом по дешевке?
Нема нихрена по дешевке. Я на своём проходил то перед НГ, пока мне масло меняли ждал и манагер начал мне чесать давайте ваш туарег мы заберём а вы за доплату не желаете ли пересесть на новый туарег? Я как бы и не против, но если пересаживаться то только на нормальную комплектацию, а лучше на r-line, такой как раз стоял в салоне, ахеренный, нарядный, мне очень понравился, только ценник под 95 куе
Вообщем дизельные от 70 куе в простой комплектации до 95куе в нормальной. Что то не особо дёшево
Всех с Новым годом!!!!
Всем успехов, счастья и благополучия!!!
Куда катится мир, Мазда дороже Тойоты, Фольксваген дороже БМВ.
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Унуноктий
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