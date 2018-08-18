Додано: Вів 07 січ, 2020 23:01

С тех пор, как я подсела на этот форум - я всецело отдана недвиге.

У меня нет ни акций, ни овгз, ни депозитов, ни бондов.



Только недвижимость.



В поездках я интересуюсь местной недвижимостью, ценами и т.д.



Новые стройки для меня интереснее новых моделей мерседесов, а скидки застройщиков милее чем распродажи в оушен плазе.



Я перестала покупать дорогие сумочки, шмотки и украшения, а тем более дорогие авто - как тратить на эту ерунду, когда можно вложиться под 15% в недвижимость??



В поездках я перестала селиться в отелях - только аирбнб, к коллегам-лендлордам.



В гостях у знакомых я в первую очередь оцениваю их квартиру/дом, перспективность и ликвидность, спрашиваю когда и по чем купили.



Это безумие, да?



При чем интересный момент: в Донецке такого не было- я интересовалась клубами, шмотками, куда слетать, где повисеть, что б замутить... или это столица так на психику действует?