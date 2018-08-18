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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2673267426752676

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:49

  Жека79 написав:
  investorkiev написав:это лирика, шо там с туарегом по дешевке?


Нема нихрена по дешевке. Я на своём проходил то перед НГ, пока мне масло меняли ждал и манагер начал мне чесать давайте ваш туарег мы заберём а вы за доплату не желаете ли пересесть на новый туарег? Я как бы и не против, но если пересаживаться то только на нормальную комплектацию, а лучше на r-line, такой как раз стоял в салоне, ахеренный, нарядный, мне очень понравился, только ценник под 95 куе :(
Вообщем дизельные от 70 куе в простой комплектации до 95куе в нормальной. Что то не особо дёшево :)

Всех с Новым годом!!!!
Всем успехов, счастья и благополучия!!!

Спасибо за инфу, хоть и такую печальную.

Боюсь я уже никогда в жизни не смогу себе психологически позволить заплатить 95куе за тачку :((((

Разве что перед самой смертью, чтоб профукать все денежки и ничего не оставить наследникам. Тогда в нем меня и похоронят, специально надо прописать это в завещании...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С тех пор, как я подсела на этот форум - я всецело отдана недвиге.
У меня нет ни акций, ни овгз, ни депозитов, ни бондов.

Только недвижимость.

В поездках я интересуюсь местной недвижимостью, ценами и т.д.

Новые стройки для меня интереснее новых моделей мерседесов, а скидки застройщиков милее чем распродажи в оушен плазе.

Я перестала покупать дорогие сумочки, шмотки и украшения, а тем более дорогие авто - как тратить на эту ерунду, когда можно вложиться под 15% в недвижимость??

В поездках я перестала селиться в отелях - только аирбнб, к коллегам-лендлордам.

В гостях у знакомых я в первую очередь оцениваю их квартиру/дом, перспективность и ликвидность, спрашиваю когда и по чем купили.

Это безумие, да?

При чем интересный момент: в Донецке такого не было- я интересовалась клубами, шмотками, куда слетать, где повисеть, что б замутить... или это столица так на психику действует?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:С тех пор, как я подсела на этот форум - я всецело отдана недвиге.
У меня нет ни акций, ни овгз, ни депозитов, ни бондов.

Только недвижимость.

В поездках я интересуюсь местной недвижимостью, ценами и т.д.

Новые стройки для меня интереснее новых моделей мерседесов, а скидки застройщиков милее чем распродажи в оушен плазе.

Я перестала покупать дорогие сумочки, шмотки и украшения, а тем более дорогие авто - как тратить на эту ерунду, когда можно вложиться под 15% в недвижимость??

В поездках я перестала селиться в отелях - только аирбнб, к коллегам-лендлордам.

В гостях у знакомых я в первую очередь оцениваю их квартиру/дом, перспективность и ликвидность, спрашиваю когда и по чем купили.

Это безумие, да?

При чем интересный момент: в Донецке такого не было- я интересовалась клубами, шмотками, куда слетать, где повисеть, что б замутить... или это столица так на психику действует?
Но в Донецке ты не весила 90 кг. и была интересна мужчинам.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 23:44

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
PS4 написав:Просто заначки уже не хватит. Ценник моментом на вторичен умножится на2


Сразу мигом не умножится

Опыт 05-08 годов показывает, что ценники переписывают вверх очень быстро.
Тут, как в любой пирамиде, кто быстрей побежит (и вовремя выскочит), тот в выигрыше.

Ха-ха-ха!
Звідки населення набереться??
Наїдуть німці і росіяни, працювати таксистами і парковщиками в Києві???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:19

  Унуноктий написав:
investorkiev написав:С тех пор, как я подсела на этот форум - я всецело отдана недвиге.
У меня нет ни акций, ни овгз, ни депозитов, ни бондов.

Только недвижимость.

В поездках я интересуюсь местной недвижимостью, ценами и т.д.

Новые стройки для меня интереснее новых моделей мерседесов, а скидки застройщиков милее чем распродажи в оушен плазе.

Я перестала покупать дорогие сумочки, шмотки и украшения, а тем более дорогие авто - как тратить на эту ерунду, когда можно вложиться под 15% в недвижимость??

В поездках я перестала селиться в отелях - только аирбнб, к коллегам-лендлордам.

В гостях у знакомых я в первую очередь оцениваю их квартиру/дом, перспективность и ликвидность, спрашиваю когда и по чем купили.

Это безумие, да?

При чем интересный момент: в Донецке такого не было- я интересовалась клубами, шмотками, куда слетать, где повисеть, что б замутить... или это столица так на психику действует?
Но в Донецке ты не весила 90 кг. и была интересна мужчинам.

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90 к не пугают умных мужчин
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milamila
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