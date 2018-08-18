Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:49
Жека79 написав: investorkiev написав:
это лирика, шо там с туарегом по дешевке?
Нема нихрена по дешевке. Я на своём проходил то перед НГ, пока мне масло меняли ждал и манагер начал мне чесать давайте ваш туарег мы заберём а вы за доплату не желаете ли пересесть на новый туарег? Я как бы и не против, но если пересаживаться то только на нормальную комплектацию, а лучше на r-line, такой как раз стоял в салоне, ахеренный, нарядный, мне очень понравился, только ценник под 95 куе
Вообщем дизельные от 70 куе в простой комплектации до 95куе в нормальной. Что то не особо дёшево
Всех с Новым годом!!!!
Всем успехов, счастья и благополучия!!!
Спасибо за инфу, хоть и такую печальную.
Боюсь я уже никогда в жизни не смогу себе психологически позволить заплатить 95куе за тачку
(((
Разве что перед самой смертью, чтоб профукать все денежки и ничего не оставить наследникам. Тогда в нем меня и похоронят, специально надо прописать это в завещании...
investorkiev
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Додано: Вів 07 січ, 2020 23:01
С тех пор, как я подсела на этот форум - я всецело отдана недвиге.
У меня нет ни акций, ни овгз, ни депозитов, ни бондов. Только недвижимость. В поездках я интересуюсь местной недвижимостью, ценами и т.д. Новые стройки для меня интереснее новых моделей мерседесов, а скидки застройщиков милее чем распродажи в оушен плазе. Я перестала покупать дорогие сумочки, шмотки и украшения, а тем более дорогие авто - как тратить на эту ерунду, когда можно вложиться под 15% в недвижимость?? В поездках я перестала селиться в отелях - только аирбнб, к коллегам-лендлордам. В гостях у знакомых я в первую очередь оцениваю их квартиру/дом, перспективность и ликвидность, спрашиваю когда и по чем купили. Это безумие, да? При чем интересный момент: в Донецке такого не было- я интересовалась клубами, шмотками, куда слетать, где повисеть, что б замутить... или это столица так на психику действует?
investorkiev
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Додано: Вів 07 січ, 2020 23:15
investorkiev написав:С тех пор, как я подсела на этот форум - я всецело отдана недвиге. У меня нет ни акций, ни овгз, ни депозитов, ни бондов. Только недвижимость. В поездках я интересуюсь местной недвижимостью, ценами и т.д. Новые стройки для меня интереснее новых моделей мерседесов, а скидки застройщиков милее чем распродажи в оушен плазе. Я перестала покупать дорогие сумочки, шмотки и украшения, а тем более дорогие авто - как тратить на эту ерунду, когда можно вложиться под 15% в недвижимость?? В поездках я перестала селиться в отелях - только аирбнб, к коллегам-лендлордам. В гостях у знакомых я в первую очередь оцениваю их квартиру/дом, перспективность и ликвидность, спрашиваю когда и по чем купили. Это безумие, да? При чем интересный момент: в Донецке такого не было- я интересовалась клубами, шмотками, куда слетать, где повисеть, что б замутить... или это столица так на психику действует?
Но в Донецке ты не весила 90 кг. и была интересна мужчинам.
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Унуноктий
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Додано: Вів 07 січ, 2020 23:44
Vlad442 написав: Faceless написав: PS4 написав:Просто заначки уже не хватит. Ценник моментом на вторичен умножится на2
Сразу мигом не умножится
Опыт 05-08 годов показывает, что ценники переписывают вверх очень быстро.
Тут, как в любой пирамиде, кто быстрей побежит (и вовремя выскочит), тот в выигрыше.
Ха-ха-ха!
Звідки населення набереться??
Наїдуть німці і росіяни, працювати таксистами і парковщиками в Києві???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Сер 08 січ, 2020 00:19
Унуноктий написав: investorkiev написав:С тех пор, как я подсела на этот форум - я всецело отдана недвиге. У меня нет ни акций, ни овгз, ни депозитов, ни бондов. Только недвижимость. В поездках я интересуюсь местной недвижимостью, ценами и т.д. Новые стройки для меня интереснее новых моделей мерседесов, а скидки застройщиков милее чем распродажи в оушен плазе. Я перестала покупать дорогие сумочки, шмотки и украшения, а тем более дорогие авто - как тратить на эту ерунду, когда можно вложиться под 15% в недвижимость?? В поездках я перестала селиться в отелях - только аирбнб, к коллегам-лендлордам. В гостях у знакомых я в первую очередь оцениваю их квартиру/дом, перспективность и ликвидность, спрашиваю когда и по чем купили. Это безумие, да? При чем интересный момент: в Донецке такого не было- я интересовалась клубами, шмотками, куда слетать, где повисеть, что б замутить... или это столица так на психику действует?
Но в Донецке ты не весила 90 кг. и была интересна мужчинам.
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90 к не пугают умных мужчин
milamila
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