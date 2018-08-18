Додано: Сер 08 січ, 2020 17:27

Serg-ik написав: зачем?

Я считаю по другому:

12-13 тыс при курсе 24-это 500-550 долл за метр

19-20 тыс при курсе 23,5-это 800-850 долл за метр.

При этом инфляция гривны-ого-го, а курс гривны к доллару-на месте.( Вывод-будет обвал)? зачем?Я считаю по другому:12-13 тыс при курсе 24-это 500-550 долл за метр19-20 тыс при курсе 23,5-это 800-850 долл за метр.При этом инфляция гривны-ого-го, а курс гривны к доллару-на месте.( Вывод-будет обвал)?

Ну так все просто - за один доллар можно в один момент времени купить разный объем аналогичных товаров или разный объем времени аналогичных специалистов находясь в разных точках планеты.Точно так же за один доллар можно в разный момент времени но находясь в одной точке купить разный объем товаров/времени специалистов.В 2015 году мы себя неправильно оценивали после сильного провала курса доллара + военных действий. Сейчас мы начинаем себя более дорого ценить, вот и подорожало всё.Вот возьмем ради интереса бетон:Открываем архив на 2016 год:Беру первую же позицию:БСГ В12,5 Р1 F50 в 2016 году стоил 1 015.20 грн. без доставки, а сейчас стоит 1 830.00 грн. без доставки.Взял ткнул в другую случайную позицию и вижу:БСГ В30 Р1 F200 W6 (З) = 1 255.20 грн. / 2 136.00 грн.Если выросли в цене материалы, выросли в цене зарплаты людей которые из этих материалов строят дома, то логично же что и себестоимость строительства начнет расти? А прибыль руководства это уже вопрос конкуренции, если у кмб они неадекваты, то кто-то из конкурентов может на этом сыграть. КМБ говорит что у них себестоимость 19-20? Я недавно брал у СГ по 19500 за квадрат и их дом выглядит приличнее чем то что строит КМБ, так что конкуренция работает