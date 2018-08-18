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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2678267926802681>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2
19й... он же...от 300грн/м2
про классных маляров-штукатуров просто промолчу...

разрыв шаблона?

Это зарплаты плиточников в КГС?
Кстати, не пугайте меня плиточниками. ванная 6 квадратов-это 30 метров плитки.и плитки с материалами пусть на 300 за метр ( отечественная) итого 18 тыс. Не страшно. ни капли.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:13

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2
19й... он же...от 300грн/м2
про классных маляров-штукатуров просто промолчу...

разрыв шаблона?

Это зарплаты плиточников в КГС?

узнайте текущие з/п монолитчиков, каменщиков, крановщиков, сварщиков и т.д. в КГС, прозреете и поймете что ваша намоленная "каклета под матрацом" стремительно превращается в тыкву...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:15

  Serg-ik написав:Santehnik
зачем?
Я считаю по другому:
12-13 тыс при курсе 24-это 500-550 долл за метр
19-20 тыс при курсе 23,5-это 800-850 долл за метр.
При этом инфляция гривны-ого-го, а курс гривны к доллару-на месте.( Вывод-будет обвал)?
Зарплата, официальная, с конца 2015 до конца 2019 думаю, могла вырасти на 50% ( неохота смотреть). Но это же официальная. вынуждают увеличивать. Фактически-??? Далеко не вся составляющая всех процессов и материальных затрат-зарплата. Там есть прибыль всех участников процесса.
Я не вижу в финансовой отчётности КГС себестоимости 12-15 тыс ни в каком году.

Обвал точно будет. Но в этот раз я желаю вам его дождаться и не протупить. Но и не допустить фальстарта, как получилось у Адвоката.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:узнайте текущие з/п монолитчиков, каменщиков, крановщиков, сварщиков и т.д. в КГС, прозреете

Мне это сложно. Вы наверняка знаете, расскажите. Прозрею
Заодно поведайте как дела с надёжными инвестициями в Генезис?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:21

а тем временем:
Минобороны подало иск к Северо-украинскому строительному альянсу. Цена вопроса - 611 млн грн

Министерство обороны Украины подало иск на 611 млн грн к Северо-украинскому строительному альянсу (входит в корпорацию Укрбуд). Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.

Из искового заявления следует, что компания нарушила условия контрактов от 14.09.2018 и 17.05.2018, невыполнив обязательств перед Минобороны по реконструкции складов боеприпасов.

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/n ... kogo-mosta
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:зачем?
Я считаю по другому:
12-13 тыс при курсе 24-это 500-550 долл за метр
19-20 тыс при курсе 23,5-это 800-850 долл за метр.
При этом инфляция гривны-ого-го, а курс гривны к доллару-на месте.( Вывод-будет обвал)?

Ну так все просто - за один доллар можно в один момент времени купить разный объем аналогичных товаров или разный объем времени аналогичных специалистов находясь в разных точках планеты.
Точно так же за один доллар можно в разный момент времени но находясь в одной точке купить разный объем товаров/времени специалистов.
В 2015 году мы себя неправильно оценивали после сильного провала курса доллара + военных действий. Сейчас мы начинаем себя более дорого ценить, вот и подорожало всё.

Вот возьмем ради интереса бетон:
https://shop.kovalska.com/catalog/beton ... ie-betoni/
Открываем архив на 2016 год:
http://web.archive.org/web/201611041526 ... ie-betoni/

Беру первую же позицию:
БСГ В12,5 Р1 F50 в 2016 году стоил 1 015.20 грн. без доставки, а сейчас стоит 1 830.00 грн. без доставки.

Взял ткнул в другую случайную позицию и вижу:
БСГ В30 Р1 F200 W6 (З) = 1 255.20 грн. / 2 136.00 грн.

Если выросли в цене материалы, выросли в цене зарплаты людей которые из этих материалов строят дома, то логично же что и себестоимость строительства начнет расти? А прибыль руководства это уже вопрос конкуренции, если у кмб они неадекваты, то кто-то из конкурентов может на этом сыграть. КМБ говорит что у них себестоимость 19-20? Я недавно брал у СГ по 19500 за квадрат и их дом выглядит приличнее чем то что строит КМБ, так что конкуренция работает :)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:33

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2
19й... он же...от 300грн/м2
про классных маляров-штукатуров просто промолчу...

разрыв шаблона?

Это зарплаты плиточников в КГС?
Кстати, не пугайте меня плиточниками. ванная 6 квадратов-это 30 метров плитки.и плитки с материалами пусть на 300 за метр ( отечественная) итого 18 тыс. Не страшно. ни капли.

+30*60-80 баксов - скромная плитка и материалы = 3150 - только плитка и плиточник. А там еще сантехника, электрика, потолок, свет, техника, мебель....
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:35

  Santehnik написав:
  Serg-ik написав:зачем?
Я считаю по другому:
12-13 тыс при курсе 24-это 500-550 долл за метр
19-20 тыс при курсе 23,5-это 800-850 долл за метр.
При этом инфляция гривны-ого-го, а курс гривны к доллару-на месте.( Вывод-будет обвал)?

Ну так все просто - за один доллар можно в один момент времени купить разный объем аналогичных товаров или разный объем времени аналогичных специалистов находясь в разных точках планеты.
Точно так же за один доллар можно в разный момент времени но находясь в одной точке купить разный объем товаров/времени специалистов.
В 2015 году мы себя неправильно оценивали после сильного провала курса доллара + военных действий. Сейчас мы начинаем себя более дорого ценить, вот и подорожало всё.

Вот возьмем ради интереса бетон:
https://shop.kovalska.com/catalog/beton ... ie-betoni/
Открываем архив на 2016 год:
http://web.archive.org/web/201611041526 ... ie-betoni/

Беру первую же позицию:
БСГ В12,5 Р1 F50 в 2016 году стоил 1 015.20 грн. без доставки, а сейчас стоит 1 830.00 грн. без доставки.

Взял ткнул в другую случайную позицию и вижу:
БСГ В30 Р1 F200 W6 (З) = 1 255.20 грн. / 2 136.00 грн.

Если выросли в цене материалы, выросли в цене зарплаты людей которые из этих материалов строят дома, то логично же что и себестоимость строительства начнет расти? А прибыль руководства это уже вопрос конкуренции, если у кмб они неадекваты, то кто-то из конкурентов может на этом сыграть. КМБ говорит что у них себестоимость 19-20? Я недавно брал у СГ по 19500 за квадрат и их дом выглядит приличнее чем то что строит КМБ, так что конкуренция работает :)

Просто в СГ так беззастенчиво не тырят деньги. Я удивляюсь как КГС с таким диким воровством удается строить а-ля бизнес-класс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:36

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2
19й... он же...от 300грн/м2
про классных маляров-штукатуров просто промолчу...

разрыв шаблона?

Это зарплаты плиточников в КГС?
Кстати, не пугайте меня плиточниками. ванная 6 квадратов-это 30 метров плитки.и плитки с материалами пусть на 300 за метр ( отечественная) итого 18 тыс. Не страшно. ни капли.

+30*60-80 баксов - скромная плитка и материалы = 3150 - только плитка и плиточник. А там еще сантехника, электрика, потолок, свет, техника, мебель....

понимание приходит после ремонта, а в теории как у -Ика все дешево легко и просто :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:38

airmax78 почему 60-80 баксов на метр? На форуме не раз высказывались про хорошее качество плитки Атем. 200-300 за метр? значит будем говорить про 30 баксов на метре, а не 80. Итого 1500 экономим на ванную, смеситель и прочее для санузла.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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