Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2 19й... он же...от 300грн/м2 про классных маляров-штукатуров просто промолчу...
разрыв шаблона?
Это зарплаты плиточников в КГС? Кстати, не пугайте меня плиточниками. ванная 6 квадратов-это 30 метров плитки.и плитки с материалами пусть на 300 за метр ( отечественная) итого 18 тыс. Не страшно. ни капли.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:Santehnik зачем? Я считаю по другому: 12-13 тыс при курсе 24-это 500-550 долл за метр 19-20 тыс при курсе 23,5-это 800-850 долл за метр. При этом инфляция гривны-ого-го, а курс гривны к доллару-на месте.( Вывод-будет обвал)? Зарплата, официальная, с конца 2015 до конца 2019 думаю, могла вырасти на 50% ( неохота смотреть). Но это же официальная. вынуждают увеличивать. Фактически-??? Далеко не вся составляющая всех процессов и материальных затрат-зарплата. Там есть прибыль всех участников процесса. Я не вижу в финансовой отчётности КГС себестоимости 12-15 тыс ни в каком году.
Обвал точно будет. Но в этот раз я желаю вам его дождаться и не протупить. Но и не допустить фальстарта, как получилось у Адвоката.
Минобороны подало иск к Северо-украинскому строительному альянсу. Цена вопроса - 611 млн грн
Министерство обороны Украины подало иск на 611 млн грн к Северо-украинскому строительному альянсу (входит в корпорацию Укрбуд). Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.
Из искового заявления следует, что компания нарушила условия контрактов от 14.09.2018 и 17.05.2018, невыполнив обязательств перед Минобороны по реконструкции складов боеприпасов.
Serg-ik написав:зачем? Я считаю по другому: 12-13 тыс при курсе 24-это 500-550 долл за метр 19-20 тыс при курсе 23,5-это 800-850 долл за метр. При этом инфляция гривны-ого-го, а курс гривны к доллару-на месте.( Вывод-будет обвал)?
Ну так все просто - за один доллар можно в один момент времени купить разный объем аналогичных товаров или разный объем времени аналогичных специалистов находясь в разных точках планеты. Точно так же за один доллар можно в разный момент времени но находясь в одной точке купить разный объем товаров/времени специалистов. В 2015 году мы себя неправильно оценивали после сильного провала курса доллара + военных действий. Сейчас мы начинаем себя более дорого ценить, вот и подорожало всё.
Беру первую же позицию: БСГ В12,5 Р1 F50 в 2016 году стоил 1 015.20 грн. без доставки, а сейчас стоит 1 830.00 грн. без доставки.
Взял ткнул в другую случайную позицию и вижу: БСГ В30 Р1 F200 W6 (З) = 1 255.20 грн. / 2 136.00 грн.
Если выросли в цене материалы, выросли в цене зарплаты людей которые из этих материалов строят дома, то логично же что и себестоимость строительства начнет расти? А прибыль руководства это уже вопрос конкуренции, если у кмб они неадекваты, то кто-то из конкурентов может на этом сыграть. КМБ говорит что у них себестоимость 19-20? Я недавно брал у СГ по 19500 за квадрат и их дом выглядит приличнее чем то что строит КМБ, так что конкуренция работает
Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2 19й... он же...от 300грн/м2 про классных маляров-штукатуров просто промолчу...
разрыв шаблона?
Это зарплаты плиточников в КГС? Кстати, не пугайте меня плиточниками. ванная 6 квадратов-это 30 метров плитки.и плитки с материалами пусть на 300 за метр ( отечественная) итого 18 тыс. Не страшно. ни капли.
+30*60-80 баксов - скромная плитка и материалы = 3150 - только плитка и плиточник. А там еще сантехника, электрика, потолок, свет, техника, мебель....
Serg-ik написав:зачем? Я считаю по другому: 12-13 тыс при курсе 24-это 500-550 долл за метр 19-20 тыс при курсе 23,5-это 800-850 долл за метр. При этом инфляция гривны-ого-го, а курс гривны к доллару-на месте.( Вывод-будет обвал)?
Ну так все просто - за один доллар можно в один момент времени купить разный объем аналогичных товаров или разный объем времени аналогичных специалистов находясь в разных точках планеты. Точно так же за один доллар можно в разный момент времени но находясь в одной точке купить разный объем товаров/времени специалистов. В 2015 году мы себя неправильно оценивали после сильного провала курса доллара + военных действий. Сейчас мы начинаем себя более дорого ценить, вот и подорожало всё.
Беру первую же позицию: БСГ В12,5 Р1 F50 в 2016 году стоил 1 015.20 грн. без доставки, а сейчас стоит 1 830.00 грн. без доставки.
Взял ткнул в другую случайную позицию и вижу: БСГ В30 Р1 F200 W6 (З) = 1 255.20 грн. / 2 136.00 грн.
Если выросли в цене материалы, выросли в цене зарплаты людей которые из этих материалов строят дома, то логично же что и себестоимость строительства начнет расти? А прибыль руководства это уже вопрос конкуренции, если у кмб они неадекваты, то кто-то из конкурентов может на этом сыграть. КМБ говорит что у них себестоимость 19-20? Я недавно брал у СГ по 19500 за квадрат и их дом выглядит приличнее чем то что строит КМБ, так что конкуренция работает
Просто в СГ так беззастенчиво не тырят деньги. Я удивляюсь как КГС с таким диким воровством удается строить а-ля бизнес-класс.
Прохожий написав:16й... классный плиточник берет 120грн/м2 19й... он же...от 300грн/м2 про классных маляров-штукатуров просто промолчу...
разрыв шаблона?
Это зарплаты плиточников в КГС? Кстати, не пугайте меня плиточниками. ванная 6 квадратов-это 30 метров плитки.и плитки с материалами пусть на 300 за метр ( отечественная) итого 18 тыс. Не страшно. ни капли.
+30*60-80 баксов - скромная плитка и материалы = 3150 - только плитка и плиточник. А там еще сантехника, электрика, потолок, свет, техника, мебель....
понимание приходит после ремонта, а в теории как у -Ика все дешево легко и просто
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 почему 60-80 баксов на метр? На форуме не раз высказывались про хорошее качество плитки Атем. 200-300 за метр? значит будем говорить про 30 баксов на метре, а не 80. Итого 1500 экономим на ванную, смеситель и прочее для санузла.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s