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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:38
Прохожий написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
Это зарплаты плиточников в КГС?
Кстати, не пугайте меня плиточниками. ванная 6 квадратов-это 30 метров плитки.и плитки с материалами пусть на 300 за метр ( отечественная) итого 18 тыс. Не страшно. ни капли.
+30*60-80 баксов - скромная плитка и материалы = 3150 - только плитка и плиточник. А там еще сантехника, электрика, потолок, свет, техника, мебель....
понимание приходит после ремонта, а в теории как у -Ика все дешево легко и просто
Полтосик теперь - это только неплохой ремонт в двушке. Саму квартиру надо как-то вымутить бесплатно.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:40
Прохожий написав:
в теории как у -Ика все дешево легко и просто
На самом деле -всё сложно, дорого и тяжело. И, если я правильно понимаю, потому что 80% отделочников-рукож0пы?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:42
airmax78 написав:
Полтосик теперь - это только неплохой ремонт в двушке.
а за 25 в двушке-нереально? или на унитазе за 100 баксов-не камильфо?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:45
Serg-ik написав:airmax78
почему 60-80 баксов на метр? На форуме не раз высказывались про хорошее качество плитки Атем. 200-300 за метр? значит будем говорить про 30 баксов на метре, а не 80. Итого 1500 экономим на ванную, смеситель и прочее для санузла.
Ну ОК, будем делать бюджетно. 40 на метре (нам нужны еще клей и затирка). 100 смеситель и 200 - душ. Ванная? Какую будем ставить? Ок, недорогую: 200.
Раковина: 100.
Стиральная машина: 250
Потолок, электрика и свет?
Услуги сантехника и электрика?
Дверь в ванную.
Короче в достаточно бюджетном варианте, боюсь, что ванная затянет на пятерик.
Про кухню даже не хочется говорить - это боль.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 17:46
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Полтосик теперь - это только неплохой ремонт в двушке.
а за 25 в двушке-нереально? или на унитазе за 100 баксов-не камильфо?
Я вот сейчас бьюсь над этой дилеммой.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:28
Serg-ik написав: Прохожий написав:
узнайте текущие з/п монолитчиков, каменщиков, крановщиков, сварщиков и т.д. в КГС, прозреете
Мне это сложно. Вы наверняка знаете, расскажите. Прозрею
Заодно поведайте как дела с надёжными инвестициями в Генезис?
Монолитчики зарабатывают до 50000 гривен в месяц.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:38
Унуноктий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
узнайте текущие з/п монолитчиков, каменщиков, крановщиков, сварщиков и т.д. в КГС, прозреете
Мне это сложно. Вы наверняка знаете, расскажите. Прозрею
Заодно поведайте как дела с надёжными инвестициями в Генезис?
Монолитчики зарабатывают до 50000 гривен в месяц.
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Есть информация по начинающим сантехникам?
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:44
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:48
Serg-ik написав:
Это зарплаты плиточников в КГС?
Они там ложат плитку, не голые стены сдают?
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:50
Унуноктий написав: Serg-ik написав: Прохожий написав:
узнайте текущие з/п монолитчиков, каменщиков, крановщиков, сварщиков и т.д. в КГС, прозреете
Мне это сложно. Вы наверняка знаете, расскажите. Прозрею
Заодно поведайте как дела с надёжными инвестициями в Генезис?
Монолитчики зарабатывают до 50000 гривен в месяц.
Ні, 500 000 грн в місяць!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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