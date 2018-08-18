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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2678267926802681

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 283
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
93
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
15
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
23
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
41
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:38

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Это зарплаты плиточников в КГС?
Кстати, не пугайте меня плиточниками. ванная 6 квадратов-это 30 метров плитки.и плитки с материалами пусть на 300 за метр ( отечественная) итого 18 тыс. Не страшно. ни капли.

+30*60-80 баксов - скромная плитка и материалы = 3150 - только плитка и плиточник. А там еще сантехника, электрика, потолок, свет, техника, мебель....

понимание приходит после ремонта, а в теории как у -Ика все дешево легко и просто :mrgreen:

Полтосик теперь - это только неплохой ремонт в двушке. Саму квартиру надо как-то вымутить бесплатно.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:в теории как у -Ика все дешево легко и просто

На самом деле -всё сложно, дорого и тяжело. И, если я правильно понимаю, потому что 80% отделочников-рукож0пы?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Полтосик теперь - это только неплохой ремонт в двушке.

а за 25 в двушке-нереально? или на унитазе за 100 баксов-не камильфо?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:45

  Serg-ik написав:airmax78 почему 60-80 баксов на метр? На форуме не раз высказывались про хорошее качество плитки Атем. 200-300 за метр? значит будем говорить про 30 баксов на метре, а не 80. Итого 1500 экономим на ванную, смеситель и прочее для санузла.

Ну ОК, будем делать бюджетно. 40 на метре (нам нужны еще клей и затирка). 100 смеситель и 200 - душ. Ванная? Какую будем ставить? Ок, недорогую: 200.
Раковина: 100.
Стиральная машина: 250
Потолок, электрика и свет?
Услуги сантехника и электрика?
Дверь в ванную.
Короче в достаточно бюджетном варианте, боюсь, что ванная затянет на пятерик.
Про кухню даже не хочется говорить - это боль.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:46

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Полтосик теперь - это только неплохой ремонт в двушке.

а за 25 в двушке-нереально? или на унитазе за 100 баксов-не камильфо?

Я вот сейчас бьюсь над этой дилеммой.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Прохожий написав:узнайте текущие з/п монолитчиков, каменщиков, крановщиков, сварщиков и т.д. в КГС, прозреете

Мне это сложно. Вы наверняка знаете, расскажите. Прозрею
Заодно поведайте как дела с надёжными инвестициями в Генезис?
Монолитчики зарабатывают до 50000 гривен в месяц.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:38

  Унуноктий написав:
Serg-ik написав:
  Прохожий написав:узнайте текущие з/п монолитчиков, каменщиков, крановщиков, сварщиков и т.д. в КГС, прозреете

Мне это сложно. Вы наверняка знаете, расскажите. Прозрею
Заодно поведайте как дела с надёжными инвестициями в Генезис?
Монолитчики зарабатывают до 50000 гривен в месяц.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Есть информация по начинающим сантехникам?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трололо, как думаете, можно уже шортить? https://edition.cnn.com/2020/01/04/inve ... index.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:48

  Serg-ik написав:Это зарплаты плиточников в КГС?

Они там ложат плитку, не голые стены сдают?
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:50

  Унуноктий написав:
Serg-ik написав:
  Прохожий написав:узнайте текущие з/п монолитчиков, каменщиков, крановщиков, сварщиков и т.д. в КГС, прозреете

Мне это сложно. Вы наверняка знаете, расскажите. Прозрею
Заодно поведайте как дела с надёжными инвестициями в Генезис?
Монолитчики зарабатывают до 50000 гривен в месяц.


Ні, 500 000 грн в місяць!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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