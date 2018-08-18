Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Loft написав:Заканчиваю ремонт 70м2 для себя и надолго. Все, включая технику и мебель получается 30куе. Много заморачивался, если бы делал не для себя - думаю вложился бы в 20-ку с абсолютно тем же внешним видом, но менее надёжном долговечно. Инсталляция Geberit, вся сантехника Impresa, 4 контура эл. теплого пола, 85 розеток, вся мебель Jysk и т.п
Прораб - зло! Нужно самому вникать, иначе бюджет кратно растет
Ок, покажу план кухни. Перед тем, как начнете раскладывать меня на немецкий крест и американский флаг, скажу сразу, что не работала никогда ни в одной дизайнерской программе и это чертила для себя, без всяких 3Д и т.д. Это видно, правда?)) Просто сразу вижу, как это будет выглядеть в реальности, обозначиваю цветовую гамму, а потом просчитываю на элементарном чертеже размеры. Пример этих элементарных чертежей по обозначенной выше кухне вот
Dimar написав:Нет, если кухней считать тумбочку внизу 600*1000 и сверху навесной шкафчик метр шириной, то может и впишетесь. Но нормальная кухня, даже маленького размера, меньше 25 тысяч стоить не может ни при каких обстоятельствах. Даже если ее из самого дешевого ДСП делать. И с самой дешевой фурнитурой. А ведь есть еще варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, мойка, смеситель. Про посудомойку и диспоузер, естественно, скромно умолчу.
Поделитесь сметой, реально интересно. Да просто стол самый дешевый с рынка стоит тысячи 3-4. Реально в шоке.
Кухня 2,2 метра фабричная львовская Сокме, опыт пользования подобной кухней 4 года, ноль претензий. Что там стоит собрать нужную конфигурацию? У многих эта сборка называется "кухня под заказ", но чаще всего обычно предлагают тот же тетрис из фабричных модулей. Эту тему я уже лет 7 как выкупила. Нижние модули - все с ящиками, это удобнее и вместительнее, чем со шкафчиками. Отдельно заказывали столешницу с Вияра, а учитывая конфигурацию кухни, тот лист нам покрыл все "забаганкы". Индукция 3800 вместо 5 тыс. по акции. Мягкий кухонный уголок за 8 тыс. под заказ. Обои по 500 грн. метровые за рулон. Раковина 900 грн., смеситель как у Уну за 900 грн. Кухонный стол - отдельно нога металлическая за 1200 и столешница за 4000 грн. (из чего столешница - вообще смешно, из боковой панели для кухни, там другой размер не давал возможности спокойно садиться за стол, напоминаю, помещение 6,8 м с долбодятловской конфигурацией, итого кухонный стол обошелся в 1900 грн.).
Елена8 написав:О как!!! Я ремонт в однокомнатной 49 м за 10400$ уложилась- причём нанимала работников, так как сама ничего не умею. Это даже не « жить в говне», а прям даже не знаю что получается. Это я ещё в эту сумму умудрилась купить холодильник , плиту и стиралку, кухню из эпицентра и стол из jysk.
Это в новострое с нуля? Ведь мы об этом говорим! Ведь обновить ремонт и сделать его с нуля в новострое – это совершенно разные вещи! Если это ремонт с нуля… то я даже и не знаю, как такая смета может выйти. Ну давайте просто посчитаем базовые вещи для 1-к квартиры. Холодильник Духовой шкаф + варочная поверхность (ОК, покупаем плиту совмещенную) Вытяжка Микроволновка Кухня-мебель Стол, стулья на кухню Стиральная машина Унитаз Душкабина/ванна Раковина в санузел 3 смесителя (кухня, умывальник, ванна/душ) Бойлер Плитка в санузел Входная дверь 1-2 внутренние двери Ламинат Обои Потолки Телевизор Шкаф Кровать Диван Даже если взять среднюю стоимость вышеперечисленных вещей в 400 долларов (что явно занижено) – то уже выходит 8800. А это только мебель и техника! Но ведь есть еще черновые работы, разводка электрики (только проводов уйдет метров 400-500), штукатурка, светильники – да не счесть всего!
Поэтому я думаю, что вы не говорили о ремонте в новострое. За такие деньги в новострое сделать ремонт (чтобы его еще можно было назвать ремонтом) нереально вообще. А сделать косметику – да, вполне можно. Хоть и сложно.
Унуноктий написав:чувак реально гонит, я в 2011 ввалил 60 000 в 3к на 120 квадратов, с тёплыми полами, натяжными потолками, каменными столешницами и ванной и т.д. но блин в то время куда не кинься всё от 1000 долларов было и то это по 500 баксов на метре а не по 700 и не по 900
Ну чего сразу "гонит"? Кстати, натяжные потолки на данный момент - самый дешевый, быстрый и эстетически лучший вид потолка. Даже простой белый матовый - офигенно смотрится и никакой краской не достигнешь такого эффекта. Так что это точно не признак дороговизны. А столешни - да, каменные. Есть такая слабость. Как и фартук. Все остальное - вполне бюджетное.
900 долларов на метре вышло только из-за того, что квартира однушка. Чем меньше квартира, тем дороже выходит стоимость ремонта на квадратный метр при одних и тех же подходах. Надеюсь, это очевидно?
А так - рассказал, как у меня вышло на самом деле. Приукрашивать мне незачем. Я всего лишь буквы на ваших мониторах. Кому-то может будет полезно.
Елена8 написав:Каким бы дорогим и качественным ни был ремонт через 5 лет он все равно не выглядит свежо и модно. Сейчас в моде вобще скандинавские интерьеры с белыми стенами и мебелью похожей на самодельную - чтоб просто и удобно - а если что-то сломалось, то выбросил и купил новое
Елена8 написав:Каким бы дорогим и качественным ни был ремонт через 5 лет он все равно не выглядит свежо и модно. Сейчас в моде вобще скандинавские интерьеры с белыми стенами и мебелью похожей на самодельную - чтоб просто и удобно - а если что-то сломалось, то выбросил и купил новое
Dimar написав:Ну чего сразу "гонит"? Кстати, натяжные потолки на данный момент - самый дешевый, быстрый и эстетически лучший вид потолка. Даже простой белый матовый - офигенно смотрится и никакой краской не достигнешь такого эффекта. Так что это точно не признак дороговизны. А столешни - да, каменные. Есть такая слабость. Как и фартук. Все остальное - вполне бюджетное.
900 долларов на метре вышло только из-за того, что квартира однушка. Чем меньше квартира, тем дороже выходит стоимость ремонта на квадратный метр при одних и тех же подходах. Надеюсь, это очевидно?
А так - рассказал, как у меня вышло на самом деле. Приукрашивать мне незачем. Я всего лишь буквы на ваших мониторах. Кому-то может будет полезно.
Надеюсь на 90+ метрах уложиться в 700. С приточно-вытяжной вентиляцией и канальным кондером. Но надежда тает на глазах.
Natt написав:Ок, покажу план кухни. Перед тем, как начнете раскладывать меня на немецкий крест и американский флаг, скажу сразу, что не работала никогда ни в одной дизайнерской программе и это чертила для себя, без всяких 3Д и т.д. Это видно, правда?)) Просто сразу вижу, как это будет выглядеть в реальности, обозначиваю цветовую гамму, а потом просчитываю на элементарном чертеже размеры. Пример этих элементарных чертежей по обозначенной выше кухне вот
Зачем люди ур** свои кухни этими уголками? Ну поставьте вы 4 стула. Все равно за этим столом больше людей не поместится.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 08 січ, 2020 23:57, всього редагувалось 1 раз.