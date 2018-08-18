Додано: Сер 08 січ, 2020 23:38

Елена8 написав: О как!!! Я ремонт в однокомнатной 49 м за 10400$ уложилась- причём нанимала работников, так как сама ничего не умею. Это даже не « жить в говне», а прям даже не знаю что получается. Это я ещё в эту сумму умудрилась купить холодильник , плиту и стиралку, кухню из эпицентра и стол из jysk. О как!!! Я ремонт в однокомнатной 49 м за 10400$ уложилась- причём нанимала работников, так как сама ничего не умею. Это даже не « жить в говне», а прям даже не знаю что получается. Это я ещё в эту сумму умудрилась купить холодильник , плиту и стиралку, кухню из эпицентра и стол из jysk.

Это в новострое с нуля? Ведь мы об этом говорим! Ведь обновить ремонт и сделать его с нуля в новострое – это совершенно разные вещи!Если это ремонт с нуля… то я даже и не знаю, как такая смета может выйти.Ну давайте просто посчитаем базовые вещи для 1-к квартиры.ХолодильникДуховой шкаф + варочная поверхность (ОК, покупаем плиту совмещенную)ВытяжкаМикроволновкаКухня-мебельСтол, стулья на кухнюСтиральная машинаУнитазДушкабина/ваннаРаковина в санузел3 смесителя (кухня, умывальник, ванна/душ)БойлерПлитка в санузелВходная дверь1-2 внутренние двериЛаминатОбоиПотолкиТелевизорШкафКроватьДиванДаже если взять среднюю стоимость вышеперечисленных вещей в 400 долларов (что явно занижено) – то уже выходит 8800. А это только мебель и техника! Но ведь есть еще черновые работы, разводка электрики (только проводов уйдет метров 400-500), штукатурка, светильники – да не счесть всего!Поэтому я думаю, что вы не говорили о ремонте в новострое. За такие деньги в новострое сделать ремонт (чтобы его еще можно было назвать ремонтом) нереально вообще.А сделать косметику – да, вполне можно. Хоть и сложно.