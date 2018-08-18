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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:56
Dimar написав: Унуноктий написав:
чувак реально гонит, я в 2011 ввалил 60 000 в 3к на 120 квадратов, с тёплыми полами, натяжными потолками, каменными столешницами и ванной и т.д. но блин в то время куда не кинься всё от 1000 долларов было и то это по 500 баксов на метре а не по 700 и не по 900
Ну чего сразу "гонит"?
Кстати, натяжные потолки на данный момент - самый дешевый, быстрый и эстетически лучший вид потолка. Даже простой белый матовый - офигенно смотрится и никакой краской не достигнешь такого эффекта. Так что это точно не признак дороговизны.
А столешни - да, каменные. Есть такая слабость. Как и фартук.
Все остальное - вполне бюджетное.
900 долларов на метре вышло только из-за того, что квартира однушка. Чем меньше квартира, тем дороже выходит стоимость ремонта на квадратный метр при одних и тех же подходах. Надеюсь, это очевидно?
А так - рассказал, как у меня вышло на самом деле. Приукрашивать мне незачем. Я всего лишь буквы на ваших мониторах.
Кому-то может будет полезно.
в 2011 году 120 метров простого белого матового потолка стоил 2500, 40 метров теплого пола 2500 какойто хороший, кухня камень (акрил вернее) с фартухом 5000 (это типа дёшево было), дверь входная 1000 (новый мир) ванна 1000, два геберита 1000, 4 кондея 1600 такие были цены
Востаннє редагувалось Унуноктий
в Чет 09 січ, 2020 00:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:58
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Востаннє редагувалось Унуноктий
в Сер 08 січ, 2020 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:59
airmax78 написав: Dimar написав:
Ну чего сразу "гонит"?
Кстати, натяжные потолки на данный момент - самый дешевый, быстрый и эстетически лучший вид потолка. Даже простой белый матовый - офигенно смотрится и никакой краской не достигнешь такого эффекта. Так что это точно не признак дороговизны.
А столешни - да, каменные. Есть такая слабость. Как и фартук.
Все остальное - вполне бюджетное.
900 долларов на метре вышло только из-за того, что квартира однушка. Чем меньше квартира, тем дороже выходит стоимость ремонта на квадратный метр при одних и тех же подходах. Надеюсь, это очевидно?
А так - рассказал, как у меня вышло на самом деле. Приукрашивать мне незачем. Я всего лишь буквы на ваших мониторах.
Кому-то может будет полезно.
Надеюсь на 90+ метрах уложиться в 700. С приточно-вытяжной вентиляцией и канальным кондером. Но надежда тает на глазах.
макс на кондёрах не загоняйся, не так часто им пользуешься как оказалось... или это потому что я летом на даче живу
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:03
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Надеюсь на 90+ метрах уложиться в 700. С приточно-вытяжной вентиляцией и канальным кондером. Но надежда тает на глазах.
макс на кондёрах не загоняйся, не так часто им пользуешься как оказалось... или это потому что я летом на даче живу
Я вообще хотел только ПВВ установить. Но, понимаю: не сделаю разводку под кондер сразу - потом не сделаю никогда, а если продавать - для покупателя это может быть проблемой. Поэтому я делаю разводку воздуховодов, прокладываю трассу, делаю нишу под потолком, но сам кондер ставить не буду. Понадобится - установлю позже. Сэкономлю около 2ки денег.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:03
Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь.
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!
Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:08
Dimar написав:
Ну вот еще пример.
В однушку делали кухонную мебель. Там кухня-гостиная 21 метр. Кухонная мебель довольно большая, угловая, с двумя колоннами под потолок (одна для встроенного холодильника и одна для духового шкафа и встроенной микроволновки, плюс всякие шкафчики) и навесными шкафчиками только по одной стороне. Получилось что-то около 5,5 погонных метров.
Начертили, дали посчитать.
Насчитали нам 145 тысяч, если не ошибаюсь.
Нашли человека, который сделал нам это все без привлечения "фирмы". Он работает в одиночку. Сам сделал проект, посчитал, купил все материалы на Вияре со скидкой до 20%, там же все порезали, привезли, смонтировал, взял за свою работу вполне "по дружески". Все вышло 86 тысяч. Я доволен. Реально вышло отлично и по хорошей цене.
Это без столешницы! И без техники! Без стола и стульев! Просто кухонный гарнитур, который надо заполнить еще техникой. 86 тысяч по реально шаровой цене. Экономно!
Поэтому в шоке от некоторых цифр, которые тут озвучивают.
в Вияре нет скидок до 20% разве что на самую дорогую фурнитуру, стандартная скидка мастера 5-6%
мастер за монтаж берет 50% стоимости материалов (чека вияра) мне родственник делает берет 30% вияра.. как то так
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Унуноктий
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:10
по сантехнике и прочей технике есть лайфхак, не гонитесь за поставками типа со склада или контрабаса, заходишь в магазин выбираешь ту фирму что нравится и спрашиваешь модели что сейчас в акции, у больших фирм всегда есть минимум одна модель в акции со скидкой до 30%
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:13
airmax78 написав: Dimar написав:
Ну чего сразу "гонит"?
Кстати, натяжные потолки на данный момент - самый дешевый, быстрый и эстетически лучший вид потолка. Даже простой белый матовый - офигенно смотрится и никакой краской не достигнешь такого эффекта. Так что это точно не признак дороговизны.
А столешни - да, каменные. Есть такая слабость. Как и фартук.
Все остальное - вполне бюджетное.
900 долларов на метре вышло только из-за того, что квартира однушка. Чем меньше квартира, тем дороже выходит стоимость ремонта на квадратный метр при одних и тех же подходах. Надеюсь, это очевидно?
А так - рассказал, как у меня вышло на самом деле. Приукрашивать мне незачем. Я всего лишь буквы на ваших мониторах.
Кому-то может будет полезно.
Надеюсь на 90+ метрах уложиться в 700. С приточно-вытяжной вентиляцией и канальным кондером. Но надежда тает на глазах.
Мне дизайнер сразу сказала - 800. До этого я думал о 500. После ее слов надеялся на 600. Первые же прикидки и наметки показали - около 700, но надежда еще не умерла. Так 700 и получилось.
ЗЫ. Но у меня там камня - столешня на кухне, барная стойка 2 метра длиной и фартук - где 60 см, а где и до потолка
Но это реально единственный выпендреж и стоил не так уж и много - 3100 уе (тоже отхватить удалось со скидкой да еще и новая компания была - только выходили на рынок). В общем объеме - несущественно.
Так что 700 - вполне реальный ориентир.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:19
Унуноктий написав:
в Вияре нет скидок до 20% разве что на самую дорогую фурнитуру, стандартная скидка мастера 5-6%
мастер за монтаж берет 50% стоимости материалов (чека вияра) мне родственник делает берет 30% вияра.. как то так
Есть. До 22% были. А где и 10% всего.
За работу взял чуть больше чем ваш родственник
ЗЫ. Всё, всех с прошедшим Новым Годом и спокойной ночи! Спать!
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Dimar
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Додано: Чет 09 січ, 2020 00:23
Dimar написав: Унуноктий написав:
в Вияре нет скидок до 20% разве что на самую дорогую фурнитуру, стандартная скидка мастера 5-6%
мастер за монтаж берет 50% стоимости материалов (чека вияра) мне родственник делает берет 30% вияра.. как то так
Есть. До 22% были. А где и 10% всего.
За работу взял чуть больше чем ваш родственник
ЗЫ. Всё, всех с прошедшим Новым Годом и спокойной ночи! Спать!
повторюст 22% это не на стандартные материалы а на что то новое дорогое модное
я говорю о стандартных материалах
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